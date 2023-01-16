В результате обстрела Днепра разрушен многоэтажный жилой дом

Новости

2 мин. назад

ЕС: Ракетный удар РФ по Днепру - это военное преступление

„Amber Grid“

Новости

33 мин. назад

Amber Grid: поставку газа на взорвавшемся газопроводе в Литве возобновят в понедельник

Александр Лукашенко и белорусские военные

Новости

42 мин. назад

Польский военный аналитик: "Все указывает на грядущее вступление Беларуси в войну"

Поезд в Варшаву и Краков из Вильнюса

Новости

1 ч. назад

Пассажиры критикуют новый поезд из Литвы в Польшу: места не хватает, билеты назад не купить

Сергей Тихановский

Новости

1 ч. назад

Против Сергея Тихановского в тюрьме возбудили новое дело

„Bolt“

Новости

2 ч. назад

Bolt будет бороться с нелегальными водителями: обойти новые требования невозможно

Урсула фон дер Ляйен

Новости

3 ч. назад

ЕС и Украина подписали меморандум, предусматривающий выделение Киеву 18 млрд евро

Продукты

Новости

3 ч. назад

Литва на втором месте по росту инфляции в Европе: цены на продукты достигли своего максимума

Наручники

Новости

4 ч. назад

В суд передано дело наркоторговцев из Литвы и Испании

Глава Конференции раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт

Новости

4 ч. назад

Бывший главный раввин Москвы: "Российские евреи должны уехать из страны"

Украинские военные беженцы

Новости

5 ч. назад

За счет беженцев из Украины население Литвы выросло на 50 000

Война России против Украины

Новости

5 ч. назад

Контрактники из Дагестана отказались воевать в Украине и вернулись в часть

Йенс Столтенберг

Новости

6 ч. назад

Генсек НАТО: Украина может рассчитывать на рост поставок тяжелого вооружения в ближайшее время

Война в Украине

Новости

6 ч. назад

Бывший украинский политик Медведчук: "В войне виноват Запад, Украине лучше быть ещё одной Россией"

Война России против Украины. Взорванный многоквартирный дом в Днепре

Новости

6 ч. назад

Ракетный удар по Днепру: число погибших резко возросло

Проект TULA (UA+LT)

Новости

7 ч. назад

Десятки часов диалога между литовцами украинцами: новый проект призван решать проблемы интеграции украинцев в Литве

Новости

2023.01.16 17:09

Amber Grid: поставку газа на взорвавшемся газопроводе в Литве возобновят в понедельник

B
BNS, LRT.lt 2023.01.16 17:09
„Amber Grid“
„Amber Grid“ / „Amber Grid“ nuotr.

Оператор газотранспортной системы Литвы - компания Amber Grid планирует в понедельник возобновить подачу газа в Латвию по магистральному газопроводу Пасвальском районе, который взорвался в пятницу и был отремонтирован.

«После инцидента, произошедшего в пятницу на магистральном газопроводе в Пасвальском районе, в эти выходные были проведены работы по восстановлению газопровода. Параллельно были проверены прилегающие к газопроводу участки. Рентгенологическое исследование сварных швов показало, что трубопровод безопасен в эксплуатации», — заявили в Amber Grid в понедельник.

По данным компании, при проверке газопровода в 2011 и 2016 годах нарушений не было выявлено, а его проверка запланирована и на этот год.

В Amber Grid подтвердили, что рядом с местом происшествия на прошлой неделе производилась замена изоляционного слоя газопровода, и возможное влияние этих работ на аварию будет выявлено после расследования правоохранительными органами и специалистами.

Полиция сообщила в субботу, что возбудила досудебное расследование, но пока не расследует версию об умышленных деяниях. Выясняется, не мог ли трубопровод быть поврежден тяжелой техникой. Глава Amber Grid Нямунас Бикнюс ранее также отверг предположения о возможном умышленном повреждении газопровода.

# Литва
В результате обстрела Днепра разрушен многоэтажный жилой дом
2 мин. назад

ЕС: Ракетный удар РФ по Днепру - это военное преступление

Александр Лукашенко и белорусские военные
42 мин. назад

Польский военный аналитик: "Все указывает на грядущее вступление Беларуси в войну"

Поезд в Варшаву и Краков из Вильнюса
1 ч. назад

Пассажиры критикуют новый поезд из Литвы в Польшу: места не хватает, билеты назад не купить

Сергей Тихановский
1 ч. назад

Против Сергея Тихановского в тюрьме возбудили новое дело

„Bolt“
2 ч. назад

Bolt будет бороться с нелегальными водителями: обойти новые требования невозможно

Урсула фон дер Ляйен
3 ч. назад

ЕС и Украина подписали меморандум, предусматривающий выделение Киеву 18 млрд евро

Продукты
5
3 ч. назад

Литва на втором месте по росту инфляции в Европе: цены на продукты достигли своего максимума

5
Наручники
4 ч. назад

В суд передано дело наркоторговцев из Литвы и Испании

Глава Конференции раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт
Интервью ЛРТ
4 ч. назад
Интервью ЛРТ

Бывший главный раввин Москвы: "Российские евреи должны уехать из страны"

Украинские военные беженцы
5 ч. назад

За счет беженцев из Украины население Литвы выросло на 50 000

Проект TULA (UA+LT)
16
2023.01.16 10:29

Десятки часов диалога между литовцами украинцами: новый проект призван решать проблемы интеграции украинцев в Литве

16
Продукты
5
2023.01.16 14:00

Литва на втором месте по росту инфляции в Европе: цены на продукты достигли своего максимума

5
Русские книги (ассоциативное фото)
2023.01.16 10:22

В Литве изъяты восхваляющие Россию учебники по русскому языку - новых учебников до сих пор нет

Украинские военные беженцы
2023.01.16 12:29

За счет беженцев из Украины население Литвы выросло на 50 000

Глава Конференции раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт
Интервью ЛРТ
2023.01.16 13:00
Интервью ЛРТ

Бывший главный раввин Москвы: "Российские евреи должны уехать из страны"

Война в Украине
2023.01.16 11:00

Бывший украинский политик Медведчук: "В войне виноват Запад, Украине лучше быть ещё одной Россией"

Война России против Украины
2023.01.16 12:00

Контрактники из Дагестана отказались воевать в Украине и вернулись в часть

„Bolt“
2023.01.16 15:39

Bolt будет бороться с нелегальными водителями: обойти новые требования невозможно

Война России против Украины. Взорванный многоквартирный дом в Днепре
2023.01.16 10:49

Ракетный удар по Днепру: число погибших резко возросло

Давосский форум
2023.01.16 08:52

Науседа отправляется на Экономический форум в Давосе