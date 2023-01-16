Amber Grid: поставку газа на взорвавшемся газопроводе в Литве возобновят в понедельник

Оператор газотранспортной системы Литвы - компания Amber Grid планирует в понедельник возобновить подачу газа в Латвию по магистральному газопроводу Пасвальском районе, который взорвался в пятницу и был отремонтирован.

«После инцидента, произошедшего в пятницу на магистральном газопроводе в Пасвальском районе, в эти выходные были проведены работы по восстановлению газопровода. Параллельно были проверены прилегающие к газопроводу участки. Рентгенологическое исследование сварных швов показало, что трубопровод безопасен в эксплуатации», — заявили в Amber Grid в понедельник.

По данным компании, при проверке газопровода в 2011 и 2016 годах нарушений не было выявлено, а его проверка запланирована и на этот год.

В Amber Grid подтвердили, что рядом с местом происшествия на прошлой неделе производилась замена изоляционного слоя газопровода, и возможное влияние этих работ на аварию будет выявлено после расследования правоохранительными органами и специалистами.

Полиция сообщила в субботу, что возбудила досудебное расследование, но пока не расследует версию об умышленных деяниях. Выясняется, не мог ли трубопровод быть поврежден тяжелой техникой. Глава Amber Grid Нямунас Бикнюс ранее также отверг предположения о возможном умышленном повреждении газопровода.