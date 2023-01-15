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2023.01.15 13:12

Предварительные данные: взрыв на литовском трубопроводе произошел по техническим причинам

НГ
Новая газета – Балтия 2023.01.15 13:12
Вид после взрыва газопровода в Пасвальском районе
Вид после взрыва газопровода в Пасвальском районе / Lietuvos policijos/Facebook nuotr.

Причиной взрыва на газопроводе в Пасвальском районе Литвы стала техническая неисправность. Об этом сообщил глава литовского оператор газовых сетей Amber Grid Нямунас Бикнюс, передает BNS.

«В настоящее время у нас на месте работают сотрудники, которым поручено разобраться в ситуации. Первоначальный осмотр показывает, что мог просто разойтись сварной шов», — заявил он.

Бикнюс уточнил, что расследование все еще ведется, поэтому окончательно установить причину взрыва удастся в течение нескольких дней.

Он также рассказал, что газопровод планируется ввести в эксплуатацию уже в полдень 16 января.

«Мы завершили работы по реконструкции на месте аварии, конкретно зачистили территорию, сейчас проводим дополнительные исследования по обеспечению безопасности прилегающей территории, проверяем окружающие швы. Если мы определим, что необходима какая-то дополнительная работа, мы ее выполним. Но мы планируем, что газопровод будет введен в эксплуатацию завтра, около полудня, около 12 часов», — сказал гендиректор Amber Grid.

13 января в литовской деревне Пасвале Венкемис произошел взрыв на газопроводе. Огненный столб достигал высоты 50 м. Газопровод, на котором произошел взрыв, используют для поставок газа в северные части Литвы и транспортировки газа в Латвию.

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