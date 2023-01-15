В Грузии умер актёр и певец Вахтанг Кикабидзе

В Грузии умер актёр, певец, режиссёр и общественный деятель Вахтанг Кикабидзе. Ему было 84 года.

О смерти актёра сообщил грузинский телеканал "Мтавари архи".

Вахтанг Кикабидзе, в 1980-м году получивший в Грузии звание народного артиста, стал широко известен по всему СССР в 1970-е годы благодаря своим ролям в фильмах Георгия Данелия, а также эстрадным вокальным выступлениям.

Со времён российско-грузинской войны 2008 года Кикабидзе не выступал в России. Он осудил также аннексию Крыма и широкомасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году.

Радио Свобода