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2023.01.15 10:00

Фейгин оценил шансы наступления с территории Беларуси: Лукашенко станет мишенью

U
UNIAN 2023.01.15 10:00
Марк Фейгин
Марк Фейгин / стоп-кадр

Российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин в интервью УНИАН оценил шансы наступления России с территории Беларуси. По мнению эксперта, Путин не строит планов, а его командование действует в пределах возможностей.

"Путин не действует по долгоиграющему военному плану. По его плану, он за два-три дня должен был взять Киев. Они действуют в пределах возможностей. Например, есть возможность наступать на Соледар, Бахмут – они наступают. Есть возможность держать плацдарм на левом берегу Днепра на юге – они держат. Есть ли возможность наступать с севера, чтобы снова из Беларуси зайти в Киевскую область или на Волынь, чтобы остановить поставки западного оружия? Я не знаю. Это мое личное мнение, оно, скорее, политическое, не военное", - отметил Фейгин.

Он привел информацию от военных экспертов, которые говорят о том, что РФ не сможет провести наступление. Защитники Украины максимально подготовились к возможной атаке, однако в действиях РФ мало логики, потому они все равно могут попытаться это сделать. Россияне думают, что атакуя Киев они заставят Украину пойти на переговоры.

"Киев – центр принятия решений. Надо отдать должное, что за все эти 10 месяцев не было потери управления в таком масштабе, который давал бы возможность РФ быстро реализовать цели так называемой "военной операции". А они постоянно стремятся к этому. Помните, "Зеленский уехал во Львов", "Зеленский уже в Польше"? Была бы возможность – они бы его убили", - добавил эксперт.

Фейгин также объяснил, что у РФ есть политические мотивы для наступления с территории Беларуси. Однако Лукашенко все это понимает, он знает, чем это для него закончится.

"Лукашенко понимает, к чему все идет, что жертва будет принесена частью приграничной территории Беларуси. По ней будут осуществляться удары, по соединениям российских войск, возможно, беларуским, и по объектам, где находятся батареи. Плюс сам Лукашенко станет мишенью. Я думаю, что ему передали или все объяснили, что с этого момента он станет мишенью. Будет возможность его убить – его убьют. По резиденции ударят беспилотником или еще чем-то, неважно. Правила изменились. Это не конец февраля – начало марта 2022-го, когда было много проблем и было не до Лукашенко. Сейчас будет до него. И, знаете, этому будет весь Запад аплодировать и говорить: "О, отлично, убили вместе с сыночком, туда ему и дорога, и всей этой банде". Поэтому у Лукашенко есть мотив сопротивляться, а у Москвы – мотивы его вовлечь и вообще заняться этой операцией", - заявил Фейгин и отметил, что верит военным экспертам, говорящим о неспособности РФ провести новое наступление.

Что известно о вероятном наступлении РФ с территории Беларуси

Информация о том, что РФ может совершить наступление на Украину с территории Беларуси, активно обсуждается уже много месяцев. От беларуских военных поступает информация, что нападение на Украину будет.

12 января Командующий Силами обороны Украины рассказал о ситуации на границе с Беларусью. Украина постепенно увеличивает свои оборонные способности, обстановка угрозы не представляет.

Также стало известно, что РФ начала переброску из Беларуси военных из состава 2МСД 1 ТА в Украину. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" отметил, что, как и предполагалось, их начинают отправлять на Луганщину.

UNIAN

# В мире# Война в Украине
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