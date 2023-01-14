"Баб не насиловать и не бедокурить": кто и за что воюет в "ЧВК Вагнера"

Многие бойцы "ЧВК Вагнера", участвующие в напряженных боях под Соледаром, завербованные из заключенных, были помилованы российским президентом еще до отправки на фронт. Из тюрем их вывозили в статусе свободных людей. Об этом рассказала журналистка и член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева.

Она заявила, что своими глазами этих документов не видела из-за их секретности, но родственники бывших заключённых подтвердили, что у них они есть. По словам правозащитницы, все документы оформлялись в соответствии с законом, но не публиковались, поскольку составляли государственную тайну.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что помилование осуществляется строго по закону. Ранее многие журналисты и правозащитники обращали внимание на то, что завербованные заключённые переводятся в лагеря боевой подготовки по обычному тюремному этапу, и непонятно, на каком основании они освобождаются из мест лишения свободы.

В частности, глава правозащитного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова выражала сомнение в том, что справки об освобождении и помиловании, которые якобы получают заключённые, могут быть действительны. Она подчеркнула, что помилование – длительный процесс, который начинается с регионального уровня и заканчивается указом президента, но, по её сведениям, региональные общественные палаты никаких прошений о помиловании не рассматривали. Соответствующие указы президента тоже не были опубликованы в открытом доступе.

О том, как правозащитникам удалось узнать о существовании указов о помиловании заключенных, которые воюют в Украине, и о том, какое это имеет значение, Ева Меркачева рассказала в интервью телеканалу "Настоящее время":

– Во-первых, никто этих указов не видел. Нам о них говорят родственники, близкие люди тех, кто сейчас освобожден. И вывод о том, что они помилованы, мы сделали дополнительно из комментария Пескова. Дмитрий Песков четко сказал, что процедура помилования проходит строго в соответствии с законом. А закон это разрешает. Мы проконсультировались с экспертами, которые подтвердили, что на сегодняшний день законодательство Российской Федерации позволяет в определенных случаях сделать указы о помиловании закрытыми. Речь идет о тех ситуациях, которые составляют государственную тайну либо связаны с военным делом. Тогда все срастается, из чего я и сделала вывод, что, скорее всего, так и было.

Тем более это объясняет ответы на наши запросы со стороны Генеральной прокуратуры, со стороны ФСИН. Мы спрашивали у них, на каком основании осужденные могут покидать учреждения. И нам ответили, что для этого существуют три весомых повода: помилование, амнистия, которая обычно утверждается постановлением Госдумы, и решение об условно-досрочном освобождении.

Замечу, что судебные решения тоже могут быть непубличными. Однако в данном случае, скорее всего, суд должен был бы каким-то образом провести их через свою базу. Поэтому мы бы эти решения заметили. Но повторюсь, что никто ни разу не видел через электронную систему правосудия, чтобы освобождались те люди, которые потом принимали участие в "спецоперации".

Ева Меркачева / Wikipedia

– То есть ФСИН на ваши вопросы отвечает выдержками из законов, но при этом его сотрудники не говорят, как были освобождены конкретные люди?

– Да, ничего конкретного нам не сказали. Сказали, что мы правы по поводу трех способов освобождения человека и что все происходит в соответствии с законом. Получается, что если бы это было не помилование, то совсем уж не уйти от публичности было бы невозможно. Госдума не принимает каких-то тайных постановлений. Хотя, наверное, всякое бывает. Что касается указов – да, они бывают закрытые. Мы прекрасно это знаем. Закрытых указов достаточно много. Не все они вывешиваются на сайте. Так что здесь все срасталось. Плюс, как я уже говорила, были свидетельства близких, которые сказали, что видели своими глазами бумагу, где говорилось именно о помиловании – там было такое слово.

– Пригожин встречается с первой группой людей, которые завершили, как он говорит, свои полугодовые контракты. Их помиловали именно в тот момент, когда отправляли на войну или все-таки после какого-то участия в войне?

– Судя по словам родственников осужденных, поскольку сами бывшие арестанты на связь не выходят, их помиловали до того, как освободили из колоний, до того, как вывезли их на "специальную военную операцию". Они уже были свободными людьми и могли делать все что угодно. Наверное, на каком-то этапе они могли себя повести как угодно, в частности, сказать: "Хотим домой". Я не знаю, как в этом случае действовали бы те люди, которые их туда отправили. Но формально они были вольными.

– А можно ли установить, сколько именно человек из числа заключенных были вот так помилованы для отправки на войну?

– Я думаю, что мы с вами этого не узнаем, потому что такую статистику никто не ведет и никто нам ее не даст. Но мы точно знаем, что в этой первой партии тех, у кого закончился полугодовой контракт, было больше 20 человек, насколько я понимаю, 24. Это немного, но мы не знаем, сколько было таких партий. И еще до этого мы видели ролики, на которых бывшие осужденные, которые принимали участие в спецоперации, проходили лечение. Это тоже еще дополнительная категория. Судя по всему, как раз после этого лечения они тоже окажутся либо дома, либо вернутся на спецоперацию, – полагает правозащитница и журналистка Ева Меркачева.

По данным "Медиазоны", за два месяца число заключенных в мужских колониях сократилось на рекордные 23 тысячи человек. Это происходит на фоне вербовки в "ЧВК Вагнера"

12 ноября 2022 года в сети появилось видео убийства Евгения Нужина, бывшего заключенного, завербованного "ЧВК Вагнера" и, как утверждалось, добровольно перешедшего на сторону ВСУ. На нем обездвиженный Нужин после слов о совершаемой над ним казни получает удары кувалдой по голове. Это не первый, но, пожалуй, самый известный пример внесудебной расправы наемников из “ЧВК Вагнера” над участником войны в Украине с российской стороны, который может служить объяснением того, почему освобожденные заключенные не бегут с поля боя или массово не сдаются украинским военным.

Журналист и кандидат юридических наук Леонид Никитинский убежден, что освобождение от уголовного наказания осужденных, участвующих в боевых действиях в составе частных военных компаний, должно рассматриваться как использование права не по назначению:

– Совершенно очевидно, что право на помилование имеет в виду какую-то гуманную цель. Обычно на этих людей собирают характеристики – что они случайно оступились, они хорошие и так далее. Эта конструкция совершенно не предназначена для того, чтобы отправлять людей в зону боевых действий. Нынешний президент Владимир Путин крайне редко прибегал к помилованию, в отличие от Бориса Ельцина. Тогда без всякого признания вины миловали очень много народа, а при Путине – буквально единицы. И сама процедура прохождения через региональные комиссии выглядит очень запутанной.

Такие люди появляются, в том числе об этом сообщают родственники, сообщают всякие "пригожинские" каналы, однако никто не видел этих якобы существующих секретных указов. Есть такое понятие "шикана" – это использование права с целью сознательно причинить ущерб каким-то вторым или третьим лицам. Есть понятие косвенного умысла и прямого умысла. Я полагаю, что этими помилованиями лично мне причиняется ущерб с косвенным умыслом, поскольку лицо, которое подписывает эти указы, понимает, что он создает для всех нас определенную опасность. А что касается граждан Украины, тут можно говорить о прямом умысле, потому что это право используется с целью причинить им непосредственный вред, – уверен Леонид Никитинский.

Ранее журналисты Русской службы ВВС и издания "Агентство" установили, что заключённые, воевавшие в Украине в составе российской частной военной компании "Вагнер" и получившие за это помилование, являются ворами, убийцами и наркоторговцами. Одного из них, по данным СМИ, зовут Дмитрий Каравайчик, в июле 2019 года он был осуждён на 17 лет колонии строгого режима "за создание преступной группировки по производству и сбыту амфетамина".

Имя другого – Александр Суетов, в 2020 году его осудили на 10 лет колонии строгого режима, признав организатором преступной группировки, совершавшей грабежи ювелирных магазинов.

Всего СМИ удалось опознать пятерых заключённых, воевавших в составе "ЧВК Вагнера", а теперь получивших помилование. Кроме Каравайчика и Суетова, это осуждённый на пять лет за разбой Денис Кинев, получивший чуть больше года колонии за угон автомобиля Станислава Усачёв и неоднократно судимый, в том числе за убийство, Анатолий Сальмин.

5 января 2023 года бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что первая группа заключённых, завербованных "ЧВК Вагнера" для участия в войне в Украине, завершила полугодовой контракт. По его словам, с заключённых сняли все судимости.

Как отмечает агентство "РИА Новости" со ссылкой на "ЧВК Вагнера", в первой группе бывших заключённых около 20 человек. Их имена не называются, за что их осудили, не сообщается. О снятии судимостей известно лишь со слов Пригожина, как оно могло быть оформлено юридически – неясно. РИА "Новости" также опубликовало видео, на котором Пригожин жмёт руки людям в камуфляжной форме и поздравляет их с "отработкой контракта".

На видео Пригожин призывает бывших заключённых, часть из которых сидят перед ним с костылями и в инвалидных колясках, "много не бухать", "наркотики не употреблять", "баб не насиловать" и "не бедокурить".

"ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Бойцов компании подозревают в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе – во внесудебных казнях. Создатель и спонсор ЧВК Евгений Пригожин не отрицает их, хотя прямыми словами и не признаёт.

Весной, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, "ЧВК Вагнера" и лично Пригожин начали вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну. Осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны, по словам Пригожина, полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. По оценкам американской разведки, в данный момент в боевых действиях на территории Украины участвуют около 40 тысяч российских заключённых. "ЧВК Вагнера" участвует в боях на самом напряжённом участке фронта – в районе Бахмута и Соледара в Донецкой области.

Радио Свобода