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2023.01.15 07:00

Игналинская АЭС подписала два договора по демонтажу реакторов

НГ
Новая газета – Балтия 2023.01.15 07:00
Игналинская атомная электростанция
Игналинская атомная электростанция / D. Umbraso/LRT nuotr.

Игналинская АЭС подписала два договора на услуги по проектированию технологии демонтажа реакторов.

Договоры подписаны с консорциумом в составе Westinghouse Electric Spain SAU и консорциумом под руководством французской компании Electricite de France.

«Снятие с эксплуатации активной зоны реактора — самая сложная часть, поэтому для нас большая честь привлечь для этого проекта самых квалифицированных и надежных международных экспертов. Я с нетерпением жду нашего сотрудничества», — заявил гендиректор Игналинской АЭС Аудрюс Каменас.

Физический демонтаж реактора, который начнется в 2028 году, — это беспрецедентный проект, не имеющий аналогов в мире. Снятие с эксплуатации двух мощных в реакторов типа РБМК — первый в мировой практике проект снятия с эксплуатации такой АЭС, отмечает в пресс-релизе Игналинская АЭС.

Игналинская АЭС была выведена из эксплуатации в 2009 году. В 2021 году было построено хранилище для низкоактивных отходов. В 2020 году началась выгрузка ядерного топлива из реакторов. Планируется, что станция может быть снесена в 2038 году.

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