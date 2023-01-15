Игналинская АЭС подписала два договора по демонтажу реакторов

Игналинская АЭС подписала два договора на услуги по проектированию технологии демонтажа реакторов.

Договоры подписаны с консорциумом в составе Westinghouse Electric Spain SAU и консорциумом под руководством французской компании Electricite de France.

«Снятие с эксплуатации активной зоны реактора — самая сложная часть, поэтому для нас большая честь привлечь для этого проекта самых квалифицированных и надежных международных экспертов. Я с нетерпением жду нашего сотрудничества», — заявил гендиректор Игналинской АЭС Аудрюс Каменас.

Физический демонтаж реактора, который начнется в 2028 году, — это беспрецедентный проект, не имеющий аналогов в мире. Снятие с эксплуатации двух мощных в реакторов типа РБМК — первый в мировой практике проект снятия с эксплуатации такой АЭС, отмечает в пресс-релизе Игналинская АЭС.

Игналинская АЭС была выведена из эксплуатации в 2009 году. В 2021 году было построено хранилище для низкоактивных отходов. В 2020 году началась выгрузка ядерного топлива из реакторов. Планируется, что станция может быть снесена в 2038 году.

Новая газета - Балтия