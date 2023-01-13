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2023.01.13 17:14

Минобороны: Польша присоединилась к Региональному центру киберзащиты

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BNS, LRT.lt 2023.01.13 17:14
Флаг Польши
Флаг Польши / Nemesia Production/Unsplash nuotr.

Польша стала пятой страной, присоединившейся к Региональному центру киберзащиты (РЦК), сообщило в пятницу Министерство обороны.

Этот центр действует как филиал Литовского национального центра кибербезопасности.

«Киберугрозы игнорируют границы и являются общими для всего нашего региона, поэтому присоединение соседней Польши является очень важным шагом в укреплении Регионального центра киберзащиты и позволит лучше оценить ситуацию с кибербезопасностью всего нашего региона», — сказала участвовавшая в церемонии подписания канцлер Министерства обороны Кристина Девятниковайте.

Документы, подтверждающие присоединение, подписал в пятницу в Вильнюсе государственный секретарь канцелярии премьер-министра Польши Януш Цешинский.

«Нам необходимо развивать региональные инициативы по киберзащите, особенно сейчас, когда война реальна и становится все более цифровой. РЦК — отличная практическая инициатива по повышению нашей безопасности. Польша будет активно вносить свой вклад и приглашать других присоединиться к центру», - сказал Цешинский.

Региональный центр киберзащиты начал свою деятельность в 2021 году. Это основная площадка для практического сотрудничества с США в сфере киберзащиты, к которой присоединились Грузия, Украина и Польша.

РЦК проводит региональный анализ киберугроз и делится актуальной информацией с партнерами, организует учения, тренинги и аналитические исследования в области кибербезопасности.

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