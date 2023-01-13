Спикер Госдумы предложил лишать имущества уехавших из РФ критиков войны

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагает внести в Уголовный кодекс поправки о конфискации имущества уехавших из страны россиян за призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма или "дискредитацию" российской армии.

В своем телеграм-канале он заявил, что в последнее время россияне "считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц", а делают это они для того, чтобы "выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом".

"Согласно законодательству РФ, подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил, – сказал Володин. – Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан".

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает возможной реализацию этой идеи, но, по его словам, необходимо прописать формулировки состава уголовного преступления и внести поправки в Уголовный кодекс.

"Настоящее время"