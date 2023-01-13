Сквернялис: у Литвы с Россией еще долго не будет нормальных экономических отношений

В связи с тем, что компании из Литвы и других стран Евросоюза продолжают торговать с Россией, экс-премьер Саулюс Сквернялис, лидер фракции демократов Сейма «Во имя Литвы», говорит, что бизнес должен понимать, что у Литвы еще долго не будет хороших экономических отношений с Россией.

«Граница четко очерчена. Я не знаю, какое понимание нужно бизнесу, чтобы надеяться, что, может быть, когда-нибудь у нас будут нормальные экономические отношения с Россией. Я думаю, что в ближайшие десятилетия это невозможно», — сказал Сквернялис в пятницу в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Однако он признал, что решение о разрыве связей с Россией было для бизнеса «непростым».

«Есть разные виды бизнесы, они не могут очень быстро принимать (решения — BNS) — кто-то быстрее, кто-то медленнее. Нам бы очень не хотелось, чтобы наш бизнес отобрали и отдали тем же режимам», – сказал Сквернялис.

Политик сказал, что считает, что литовские бизнесмены, работающие с Россией, идут на риск, в то время как литовские покупатели или получатели услуг не должны поддерживать и поощрять такой бизнес - его следует рассматривать через призму национальной безопасности, особенно если он стремится участвовать в государственных проектах.

По данным Государственного агентства данных, в 2022 году чуть более половины литовских компаний, экспортирующих в Россию свою продукцию, разорвали деловые отношения с Россией, а количество торгующих с ней компаний превышает 200. Количество литовских компаний, экспортирующих в Беларусь, с начала войны в Украине, увеличилось до более чем до 700.

По данным Министерства экономики и инноваций Литвы, в январе-октябре 2022 года экспорт товаров литовского происхождения в Россию составил 171 млн. евро, а импорт Литвы из России - 2,8 млрд. евро, что соответственно на 42,8% и на 17,5% меньше, чем за тот же период в 2021 года.

По подсчетам Банка Литвы, с начала войны общий экспорт Литвы в Россию уменьшился на 4%, но на 4,2% увеличился экспорт в другие страны Содружества Независимых Государств (СНГ).