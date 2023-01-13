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В Литве Оперный театр исключил из репертуара произведения русских композиторов

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BNS, LRT.lt 2023.01.13 08:12
Литовский национальный театр оперы и балета
Литовский национальный театр оперы и балета / M. Aleksos nuotr.

Литовский национальный театр оперы и балета (ЛНТОБ) сообщил в четверг об исключении из репертуара сезона произведений русских композиторов.

10, 11 и 14 февраля вместо балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» будет показан балет «Барбора Радвилайте», а 23, 24 и 25 февраля вместо диптиха одноактных балетов, в котором должна была звучать "Весна священная" Игоря Стравинского, будет показан балет «Процесс».

«Мы приносим свои извинения зрителям, которые заранее купили билеты на один балетный спектакль, а увидят другой. Однако ЛНТОБ решил последовать рекомендации Министерства культуры и временно, до окончания боевых действий в Украине, воздержаться от публичных презентаций произведений русских авторов, поскольку культура в России слишком тесно связана с агрессивной политикой этой страны ", - цитируется в пресс-релизе начальник департамента художественной деятельности ЛНТОБ Юргита Скиотите-Норвайшене.

Балет «Барбора Радвилайте»
Балет «Барбора Радвилайте» / M. Aleksos nuotr.

Балет «Барбора Радвилайте» поставлен ​​известным хореографом Анжеликой Холиной, «Процесс» – Мартинасом Римейкисом.

«Процесс», который ставится с 2017 года, награжден двумя «Золотыми сценическими крестами».

LRT.lt напоминает, что ранее Министерство культуры Литвы переименовало Русский драматический театр, а в Каунасе переименована школа имени А. Пушкина. В настоящее время правительство страны обсуждает планы по постепенному прекращению или ограничению преподавания русского языка как иностранного в школах страны. В стране запрещены российские каналы, кроме того, озвучены планы по переименованию Русской улицы в Вильнюсе.

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