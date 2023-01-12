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2023.01.12 17:49

Путин поддержал повышение призывного возраста

DW
Deutsche Welle 2023.01.12 17:49
Владимир Путин
Владимир Путин / AP nuotr.

Президент РФ "концептуально" поддержал повышение призывного возраста, заявил Песков. Во время весеннего призыва привлекать в армию могут начать лиц до 30 лет, отмечал глава комитета Госдумы.

Президент РФ Владимир Путин "концептуально" поддержал повышение призывного возраста. Об этом в беседе с журналистами в четверг, 12 января, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства", - отметил он. При этом Песков добавил, что за деталями следует обращаться в министерство обороны РФ, которое, по его словам, выступило в качестве "первоисточника".

Шойгу предложил повысить предельный призывной возраст до 30 лет

В декабре 2022 года глава Минобороны России Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства с участием Путина предложил поэтапно изменить границы призывного возраста. Шойгу хочет, чтобы возраст зачисления на службу был увеличен с 18 до 21 года, предельный призывной возраст - с 27 до 30 лет. Это заявление было сделано на фоне продолжающейся войны России против Украины.

Весенний призыв в РФ планируется провести по новой системе

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 11 января заявил, что жителей до 30 лет могут начать привлекать в армию во время призыва, который стартует 1 апреля. При этом повышение призывного возраста будет происходить поэтапно и займет от года до трех лет, добавил Картаполов.

По его словам, до начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько лиц попадает под новые требования и привести данные в соответствие с военным заданием.

Весенний призыв на срочную службу в России в 2023 году должен пройти с 1 апреля до 15 июля.

DW

# В мире# Россия# Война в Украине
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