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2023.01.12 17:00

Не сделал покупки в торговом центре? Плати за парковку автомобиля по вильнюскому тарифу

ММ
Марюс Монкявичюс, LRT.lt 2023.01.12 17:00
ТЦ Europa
ТЦ Europa / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

С Нового года тех, кто приезжает на машине в торговый центр Europa возле вильнюсского самоуправления, может ждать неприятный сюрприз. Если раньше парковка была бесплатной в течение первых 2 часов, то теперь она оплачивается с самого первого часа. Однако клиенты могут выехать с парковки бесплатно, если они совершили покупку на сумму не менее 20 евро и предъявят доказательство специальному сотруднику. Более того, на фоне возмущения по поводу изменений, ТЦ объявил об еще одном исключении.

Новые правила после смены собственника

Автостоянка рядом с торговым центром Europa хорошо известна многим жителям и гостям Вильнюса. Не только посетители торгового центра, но и те, у кого есть другие дела в центральной части города, всегда оставляли там свои автомобили - парковка была бесплатной в течение 2 часов.

Но с начала этого года ситуация изменилась. После продажи автостоянки, которая была завершена в конце прошлого года, единственным владельцем автостоянки на проспекте Конституции стал Prime Location Property Fund UAB, дочерняя компания застройщика Hanner.

Согласно решению нового владельца автостоянки, с 1 января 2023 года парковка на ней будет оплачиваться с первого часа по тому же тарифу, что и на прилегающих улицах - 1,5 евро в час. Тем временем клиентам ТЦ Europa, приобретающим товары на сумму не менее 20 евро или приезжающим в спортивный клуб с годовым абонементом, будет гарантирована бесплатная парковка на 4 часа в день.

В этом случае покупатели, желающие воспользоваться этим правом, должны предъявить чек(и) о покупке товаров и/или услуг на сумму не менее 20 евро ответственному лицу на информационной стойке на первом этаже торгового центра.

Как только клиент убедится, что имеет право на "компенсацию", специальный сотрудник занесет данные автомобиля в систему оператора парковки и предоставит право бесплатного выезда.

Временное освобождение

По словам Греты Бейнорите, менеджера ТЦ Europa, эта парковка была, пожалуй, последней точкой на всем проспекте Конституции, где можно было бесплатно парковаться в течение 2 часов, и ею пользовались не только посетители торгового центра, но и клиенты бизнес-центра Europa, а также сотрудники и гости из близлежащих бизнес-центров, государственных и муниципальных учреждений и других заведений.

"Последние занимали около 90% парковочного пространства торгового центра, что означало, что парковка была постоянно переполнена, и даже покупатели, которые приезжали к нам за покупками, часто не могли найти там место для парковки. Это показали и повторные опросы, проведенные в прошлом году и ранее. Парковка уже не соответствовала своему основному назначению - обслуживать потребности клиентов бизнес-центра и торгового центра. В торговый центр поступали жалобы на переполненность", - сказала она.

Поэтому ожидается, что измененные правила улучшат ситуацию. Однако после того, как новые правила вызвали бурную реакцию, руководители торгового центра объявили об исключении из правил.

"В качестве оперативного ответа на пожелания сообщества центрального делового района мы предоставим бесплатную парковку на 2 часа в день с 12 января для тех, у кого будет чек на любую сумму до 20 евро.

Как мы уже заявляли ранее, это краткосрочное решение. В настоящее время создается более долгосрочная система, которая позволит клиентам обслуживаться и получать бесплатное разрешение на парковку в месте покупки, что сделает процесс еще более удобным и быстрым. Дальнейшие подробности будут объявлены в ближайшем будущем", - сказала Г. Бейнорите.

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