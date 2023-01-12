«Новые и старые: русские». Россиянка переехала в Литву: абсолютно мое место, но общаться c поддерживающими Россию русскоязычными не хочу

Россиянка Софья Жукова переехала в Литву весной прошлой года. В России она занималась благотворительными проектами, а в Литве уже кинула клич по сбору пластика – из собранных пластиковых бутылок собирается изготовить скамью для Ужуписа – как наглядный пример разумного применения отходов.

Литва? «В этой стране невозможно жить»

Сейчас Литву Софья уже называет «своей», а вот первое впечатление о стране в 2019 году было неоднозначным. Тогда в Литве россиянка была по делам благотворительного фонда, а заодно решила отдохнуть в Друскининкай.

«У меня был день в Вильнюсе, и я вышла из гостиницы прогуляться. 15 минут шла по городу и не встретила ни одного человека. И думала: В этой стране невозможно жить. Людей нет, вечно холодно», - улыбается она, вспоминая события четырехлетней давности.

Однако после того, как в самой России даже благотворительными проектами стало заниматься небезопасно, Софья пересмотрела свое отношение к этой Балтийской стране и – о, парадокс - переехала сюда жить.

«Я встретила тут (в Литве – ред.) одну интересную когорту людей, с которой я не хочу поддерживать связь. Это пророссийское население. Это те люди, которые не просто имеют корни, а которые поддерживают действия российской власти», - признается она в интервью LRT.lt.

«LRT Новости» предлагает вашему вниманию проект «Новые и старые: украинцы, русские, белорусы», в рамках которого мы расскажем истории условно новых (приехавших) и старых (родившихся или долго живущих) жителей Литвы разных национальностей. Нас также интересовал вопрос, а есть ли между ними контакт - общаются ли «новые» и «старые» между собой?

«Мы не признаны иностранными агентами, но…»



Софья Жукова / E.Blaževič/LRT nuotr.

Софья родилась в Омске, но всю жизнь прожила в Москве, куда родители переехали, когда ей было всего два месяца.

«Я всю свою жизнь связала с благотворительностью. В 2015 году я пришла в благотворительный фонд «Православие и мир», он находится при медиа, то есть это действующие совместно большой медиапортал и благотворительный фонд. Мы помогали адресно конкретным людям, когда писали про них тексты. Это были люди с болезнями, многодетные семьи», - рассказывает Софья.

Работа в фонде очень захватила Софью, со временем она начала развиваться в области фандрайзинга, появилось также понимание того, как ежегодно оказывать помощь не 200, а 2000 человек.

«Мы открыли юридическую службу помощи. Юристы помогали добиться людям лечения или получения лекарств без денег фонда. И нам удалось увеличить нашу помощь до 2000 человек. Оказалось, что многие смогли просто сами себе помочь.

Я поняла, что в этом я нахожу для себя драйв. Плюс мне очень понравилась область фандрайзинга, мне показалось, что это тоже зона роста. И я с должности исполнительного директора фонда ушла на должность директора по фандрайзингу в фонд «Нужна Помощь», который существует вместе с медиа «Такие дела» - это такая совместное сцепка. Это тоже было интересно», - рассказывает россиянка.

Софья Жукова / E.Blaževič/LRT nuotr.

Со временем она возглавила фонд, который существует в основном на рекуррентные пожертвование и не рассчитывает, например, на бизнес или крупных доноров. «Но шло время и люди устали, - кризис, пандемия, людям было все тяжелее и тяжелее читать про тех, кому плохо», - разводит руками Софья.

Со временем появились и другие проблемы, связанные с цензурой и самоцензурой – журналисты уже не могли многие вещи называть своими именами.

«Мы не признаны иностранными агентами в России, нас не заблокировали. Но это тонкая грань. Мы, конечно же, имели зарубежное финансирование. Мы сдавали в Министерстве юстиции об этом информацию. Мы понимаем, что, когда мы даем текст, написанный автором, где он дает свою оценку происходящему, мы как медиа подвергаемся опасности. Находиться там и писать совсем беззубо без упоминания того, что происходит, мы тоже не можем. И, конечно, это большая опасность. <…> А признание Мити Алешковского, основателя «Таких дел», иностранным агентом, тоже, по-своему знак». – говорит Софья.

Сейчас она знакомится с ситуацией в области благотворительности в Литве, но пока у нее нет программы, которая нацелена непосредственно на жителей Литвы. Впрочем, в ближайшее время Софья намерена заняться помощью пострадавшим от войны, развязанной Россией в Украине.

«Для меня очень важно сейчас помогать тем, кто стал жертвой войны. Жители России так или иначе тоже стали жертвами войны, это семьи тех, кого отправили воевать, семьи людей, у которых погибли мужья. Виновата ли жена в этом? Конечно, нет. Пострадавших много среди тех, кто не хочет идти воевать, кто подвергается преследованиям. И, конечно, хочется помогать украинцам», - говорит Софья.

Кроме того, она хотела бы заняться экопроектами в Литве и уже кинула клич об акции по сбору пластика, в Ужуписе планирует установить огромный контейнер по сбору пластика.

«Через год, когда контейнер полностью наполнится, на его месте можно будет поставить лавку, на которой сможет посидеть каждый житель этого города. И вот это для меня про позитив, про привычку, про то, что ты видишь реальный результат своей работы», - рассказывает Софья.

«Не хочу общаться c поддерживающими Россию русскими»



Панорама Вильнюса / Shutterstock.com

В Литве семья Софьи обосновалась в вильнюсском районе Найяместис, дочь Софьи ходит в русскоязычную школу Вильнюса.

«Понятно, что в ее классе есть дети русскоязычных семей, которые уже здесь родились, но при всем при этом у них русскоговорящие семьи. За время нахождения здесь я встретила большое количество русских семей староверов, которые приехали в Литву. Такое неожиданное для меня открытие, но я не пересекалась с ними в плане коммуникации. Почему-то это не те люди, которые вышли на передний план. Я не смогла встретить здесь какое-то комьюнити этих людей. Это интересно», - рассуждает она.

Намного чаще Софье приходится знакомиться с литовцами и с «ребятами из других стран», которые сюда приехали.

«Мы читали, что в Литве 70 000 русскоговорящего населения, это много. Конечно, мы как-то думали про наши какие-то социальные проекты, которые могли бы сделать, и мы как бы рассчитывали на этих людей, но я так и не смогла на них выйти. Я знаю, например, что в Каунасе есть ассоциация русских жителей Каунаса. И в Клайпеде тоже есть такая ассоциация. Но у меня не было мотивации выйти с ними на диалог. Я не знаю, чем они занимаются. Я не смогла для себя ответить на этот вопрос», - говорит россиянка.

«Я встретила еще одну интересную когорту людей, с которой я не хочу поддерживать связь. Это пророссийское население. Это те люди, которые не просто имеют корни, а которые поддерживает действия российской власти», - говорит Софья.

Она рассказывает, что однажды с семьей гуляла по Ужупису, где в одном из «великолепных» двориков встретила русскоязычного мужчину.

Статуя архангела Гавриила - одна из достопримечательностей Ужуписа / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Он начал рассказывать о том, что здесь их самих прессуют, что даже пост в фейсбуке они не могут написать и за это могут посадить. То есть если они выступают против литовской власти или поддерживают действия России, «то им тоже за это прилетит».

Я понимаю, каждый имеет право на свою позицию. У нас (в России – ред.) огромное количество беженцев из Украины, которые ставят у себя букву Z на аватарку. Они говорят: «А какие у нас есть варианты, чтобы здесь закрепиться? Надо играть по этим правилам». И они ждут, что Россия восстановит Мариуполь и они туда вернутся. Ну что же, они имеют право на свою позицию. Я не могу их осуждать. Но я поняла, что это не те люди, с которыми я хочу поддерживать свой контакт», - говорит Софья.

В каждой стране есть свои проблемы, продолжает она, и в каждой стране есть люди, которые находятся в оппозиции с властью. «Но это не моя история, это не то русскоязычное комьюнити, с которым я хочу себя ассоциировать и поддерживать», - рассказывает россиянка.

Софье приходилось встречать и русскоговорящих литовцев, у которых противоположная позиция.

«Абсолютно не наша история - вступать в комьюнити тех, кто поддержит действия России. Мы от этого уезжали. Я отдаю себе отчет, что интервью, вышедшее на русском, даже в Литве, даст определенную информацию про меня российской власти. Но это моя позиция. Я уезжала из России, чтобы эту позицию открыто выражать. И почему я должна продолжать как-то с ней не жить?», - задается риторическим вопросом Софья.

Согласно данным переписи населения 2021 года, в Литве проживает 2 млн 810 тыс. человек, 84% жителей Литвы — это литовцы. Поляки остаются самым большим национальным меньшинством — 6,5%, далее следуют русские — 5% и белорусы — 1%. У местных национальных общин, как правило, есть литовское гражданство.

Однако за последний год в Литву переехали тысячи бегущих от войны украинцев. В Литву также бегут, хотя и не так массово, преследуемые режимом Владимира Путина россияне.