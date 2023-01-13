Латвийский режиссер: латыши послали "российский военный корабль" три десятилетия назад

13 января - самая важная дата в истории современной Латвии, считает латвийский режиссер кино, театра и оперы Виестурас Кайриш. Его фильм "Январь" косвенно становится памятником легендарному латвийскому документалисту Юрису Подниексу (1950-1992), который снял незабываемые кадры 13 января в Вильнюсе.

В пятницу, 13 января, в кинотеатрах Литвы выходит фильм совместного производства Латвии, Литвы и Польши "Январь". Это автобиографический взгляд на юношеские мечты Кайриша и события, которые привели к краху Советского Союза и вернули свободу странам Балтии.

Латвия, 1991 год. Главный герой Язис, вместе со своими друзьями Аной и Зепом наслаждаются свободой своей юности и мечтают стать интеллектуальными кинематографистами. Имена Тарковского, Бергмана и Джармуша редко сходят с их уст. Однако судьбы молодых людей меняются в связи с необходимостью участвовать в мирном сопротивлении и записывать политические события. Мечты переходят в реальность, которая требует личной ответственности.

Неделя кровавого января

19-летний Язис не может найти себя в эпоху больших перемен и не видит цели в будущем. По словам режиссера В. Кайришаса, пережившего аналогичный период, было чего бояться - все рушилось, национальные границы закрывались, изучать кино можно было только в Москве или Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). А Запад все еще оставался неизвестным зверем, terra incognita на какое-то время.

"Я помню, что оказался в каком-то замкнутом пространстве, похожем на холодное море. Ты проходишь через него и все еще не знаешь, как пробить лед", - говорит Кайриш.

Его опасения особенно усилились в январе 1991 года, после событий в Вильнюсе. Все чувствовали, что надежда на свободу может быть уничтожена. Кровавые события длились неделю, начавшись 13 января в столице Литвы и продолжаясь до трагического 20 января в Риге.

"Реакция латышского народа на действия захватчиков была ошеломляющей. Полмиллиона человек собрались в Риге 13 января, чтобы выразить свой протест. Народный фронт Латвии призвал возвести баррикады и обеспечить их охрану, чтобы не допустить повторения вильнюсской трагедии. Все стекались в Ригу, и к вечеру город превратился в одну огромную крепость. Это была историческая неделя для Латвии, потому что люди не боялись, они вышли на улицы, готовые умереть за свободу", - вспоминает режиссер.

13 января открылась рана, полученная за 50 лет оккупации.

Фильм "Январь", стоп-кадр / Filmo kūrėjų nuotr.

"Я думаю, что это самая важная дата в истории современной Латвии. Желание выбраться из империи раз и навсегда было бесконечным. Мы еще никогда не были так едины", - говорит Кайриш.

Съемки в Вильнюсе

В фильме было решено использовать много архивных кадров. Большая часть из них - из латвийского документального фильма "Легко ли быть молодым?" (1986), режисера Й. Поднекса. Поэтому создатели фильма решили снимать январь на старые камеры, так называемые бетакамы.

"В наше время найти их было не так просто, - говорит директор. - Это решение создает ощущение, что актеры находятся в историческом времени, в реальных событиях".

Документальные кадры, использованные в фильме, по словам Кайриша, очень хорошо известны в Латвии. И некоторые из них до боли (в данном случае буквально) знакомы литовцам. Дело в том, что Поднекас, по словам собеседника, в то время чувствовал, что основные события начнутся в Литве, поэтому он специально приехал в Вильнюс в январе, чтобы показать свои фильмы, и попал в вихрь событий.

Фильм "Январь", стоп-кадр / Filmo kūrėjų nuotr.

Эпизод с нападением омоновцев на защитников здания Литовского радио и телевидения с пулеметом был снят этим латвийским документалистом, как и многие другие.

"Вернувшись в Ригу, он позаботился о том, чтобы весь свободный мир увидел кадры из Вильнюса. Уже на следующий день их транслировали крупнейшие телеканалы планеты", - говорит Кайриш.

"Мы отправились на 30 лет назад"

В Латвии в тот день советская армия убила семь мирных жителей. Пятеро были застрелены снайпером у здания Министерства внутренних дел 20 января, в том числе два известных латвийских оператора, работавших с Поднексом. Смерть одного из них изображена в конце фильма "Январь".

"Это этически очень сложная сцена, где мы пытались совместить документальный фильм с художественным. Человек умирает ради кинематографа - для меня было очень важно показать это", - говорит режиссер.

Фильм "Январь", стоп-кадр / Filmo kūrėjų nuotr.

Режиссер использовал очень известные кадры рижских баррикад - оператор, которого несут на носилках, кровавый январский снег, крики "Вон из Латвии!". Эта фраза, по словам Виестурса, наряду с "российским военным кораблем", теперь звучит очень символично: "Мы послали их 30 лет назад".

В. Кайришс посвящает "Январь" всем кинематографистам, которые погибли, снимая нашу историю.

"Мантасу Кведаравичюсу, который тоже был убит в Мариуполе", - говорит он.

Поднекс скончался в 1992 году. Он был очень расстроен гибелью своих коллег и даже считал себя виновным в этом - он потерял здоровье, много курил и пил.

"Конечно, он не заставлял своих коллег идти в ту ночь в центр Риги на съемки, но он думал, что роковая пуля была направлена в него. Потому что он сам был там с камерой. О его смерти в озере в июне следующего года ходили легенды", - говорит Кайриш.

Фильм "Январь", стоп-кадр / Filmo kūrėjų nuotr.

По словам режиссера, персонаж Й. Подиекса в фильме связывает молодых кинематографистов и гибель операторов 20 января.

В целом, некоторые сцены фильма были сняты в Вильнюсе и Новой Вильне, а в создании фильма участвовало больше литовских художников: музыку написала композитор Юсте Янулите, звуком занимался Йонас Максвитис, а костюмы разработала дизайнер Рута Лечайте.

Мировая премьера фильма "Январь" состоялась в июне прошлого года на кинофестивале Tribeca в США. Фильм "Январь" был признан лучшим иностранным фильмом на Международном кинофестивале в Трайбеке. Он также получил три награды на Римском международном кинофестивале - за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль. Фильм также получил награду за лучшую режиссуру на Варшавском кинофестивале.