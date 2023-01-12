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2023.01.12 10:30

В Литве опубликованы списки призывников 2023 года

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.01.12 10:30
Литовские военнослужащие на учениях
Литовские военнослужащие на учениях / Vyr. srž. sp. I. Budzeikaitės nuotr.

В четверг были опубликованы списки призывников-2023 года в Литве. В списках около 32 тыс. молодых людей.

Списки публикуются на сайте sauktiniai.karys.lt. Всего в этом году на девятимесячную службу будет призвано 3828 юношей, первые из которых в конце февраля отправятся в драгунский батальон им. Великого князя Литовского Бутигейдиса в Клайпеде, а в начале марта - в Батальон им. великой княгини Бируте в Алитусе.

«Как и каждый год, каждый, попавший в список, найдет здесь инструкции о том, какие действия следует предпринять и до какого числа связаться с региональным подразделением воинской обязанности и комплектации», — сказал глава Службы воинской обязанности и комплектации Вооруженных сил Литвы Арунас Бальчюнас в пресс-релизе литовской армии.

В сообщении также отмечается, что в этом году на военную службу в первую очередь будут призываться лица, не по порядковому номеру в списке призывников этого года. Первыми буду призываться те, кто уже был в списках, и кто прошел призывные процедуры еще в 2022 году.

«Поэтому очень важно постоянно проверять информацию, которая обновляется раз в неделю, и вовремя выполнять инструкции», — обращает внимание Бальчюнас.

Имя каждого призывника будет сопровождаться точным крайним сроком, к которому необходимо связаться с назначенным региональным подразделением воинской обязанности и комплектации.

Призывников призывают на постоянную обязательную начальную военную службу с 18 до 23 лет, для студентов служба откладывается до окончания учебы и призыв осуществляется до 26 лет, но не дольше, чем до конца следующего календарного года после окончания или прекращения обучения.

В течение первых двух месяцев службы военнослужащие проходят базовую военную подготовку, а остальные семь месяцев проходят коллективную подготовку.

Призывники могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности за невыполнение инструкций.

Весной 2015 года Сейм возобновил призыв на девятимесячную постоянную обязательную начальную военную службу. Это было сделано с учетом изменившейся геополитической ситуации и угроз безопасности государства.

В начале этого года министр обороны Арвидас Анушаускас предложил в будущем реформировать модель воинской повинности, призывая часть юношей на полгода службы. В таком случае только добровольцы будут служить в течение девяти месяцев.

# Литва
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