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2023.01.11 15:00

В Мариуполе население массово принуждают получать паспорта России

НГ
Новая газета – Балтия 2023.01.11 15:00
Российский паспорт
Российский паспорт / Vida Press nuotr.

С 1 января в Мариуполе всех учителей, медиков, полицейских и государственных служащих обязали получить паспорта России, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, с 1 марта без российского паспорта нельзя будет заниматься предпринимательской деятельностью на территории Мариуполя.

«Судьи, юристы и адвокаты должны будут получить аккредитацию от «ДНР» (так называемая »Донецкая народная республика« сформирована на территории оккупированной Донецкой области Украины — прим. ред)», — написал Андрющенко.

Ранее Совет Евросоюза решил не признавать паспорта и другие проездные документы, выданные Россией на оккупированных территориях Украины и Грузии. Паспорта, выданные на оккупированных территориях, не будут принимать для виз и при пересечении границ шенгенской зоны.

Совет ЕС заявил, что такое решение — ответ на «неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и практику выдачи российских заграничных паспортов жителям оккупированных регионов».

После аннексии Крыма в марте 2014 года жителям полуострова начали выдавать российские паспорта. Такая же практика распространилась на неподконтрольные Донецкую и Луганскую области Украины, а позже на оккупированные Херсонскую и Запорожскую области. ЕС отмечает, что систематическая выдача российских паспортов жителям оккупированных и аннексированных территорий — это нарушение международного права, территориальной целостности и суверенитета.

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