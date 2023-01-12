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2023.01.12 12:47

Учредитель портала TUT.by Кирилл Волошин: Западу надо быть "добром с кулаками"

Ольга Угрюмова РС LRT.lt
Ольга Угрюмова, Русская служба Радио LRT, LRT.lt 2023.01.12 12:47
Протесты в Беларуси
Протесты в Беларуси / Фото AP

В Минске состоялось первое судебное заседание по уголовному делу против пяти сотрудниц медиапортала TUT.by, некогда одного из крупнейших независимых СМИ Беларуси. Судебный процесс проходит в закрытом режиме. Подсудимых обвиняют в разжигании социальной вражды, призывах к причинению вреда национальной безопасности Беларуси, нарушении общественного порядка, а также в уклонении от уплаты налогов. 

Накануне в суде присутствовали только гендиректор портала TUT.by Людмила Чекина и главный редактор Марина Золотова. Еще три обвиняемых объявлены в розыск. Они покинули Беларусь до начала рассмотрения дела. Правозащитные организации считают Людмилу Чекину и Марину Золотову политическими заключенными.

Суд над журналистками мы попросили прокомментировать доцента Европейского Гуманитарного университета (EHU), учредителя портала TUT.by Кирилла Волошина.

- Многие независимые журналисты, западные журналисты называют этот процесс «безумием». Как бы вы прокомментировали происходящее?

- Безумие – как описание того, что происходит меня устраивает абсолютно. Но, вообще, это - репрессивные меры, в отношении независимой прессы, которой, по сути, в Беларуси не осталось, а Tut.by - один из самых ярких представителей этой прессы. Я уже где-то приводил пример, аналогию: это как закрыть «Washington Post» или «New York Times», и судить их за то, что они своей объективностью и критикой Байдена, Трампа или кого-либо ещё «наносили ущерб национальной независимости, безопасности». Конечно же, это бред полный.

- Кирилл, а как появился портал Tut.by?

- Портал появился в 2000 году как агрегатор новостей, как форумы, набор небольших, простых сервисов: курсы валюты, стоимость топлива и прочего. Но в основном это был новостной портал с функциями почты. Даже, скорее, наоборот, это был почтовый сервис с функциями новостей, поскольку мы не ставили акценты именно на новостях. А потом выяснилось, что новости гораздо важнее, гораздо нужнее, и мы в это инвестировали и создали большую редакцию. В общем, это был довольно большой бизнес: на портале было более 20 разных сервисов, нас посещало практически 70% населения Беларуси.

- Сейчас на скамье подсудимых Людмила Чекина и Марина Золотова. Другим фигурантам дела удалось покинуть Беларусь.

- Во-первых, большая часть фигурантов и пострадавших по делу tut.by написали вынужденное прошение о помиловании. Людмила и Марина отказались это делать. Во-вторых, они напрямую ассоциируются у властей, у репрессивного режима с теми материалами, которые портал публиковал, в том числе во время протестов 2020 года. Поэтому, к сожалению, я думаю, что шансов никаких у них не было: ни покинуть страну, ни покинуть застенки даже в пользу домашнего ареста. Это дело абсолютно показательное.

Акция в поддержку Tut.by
Акция в поддержку Tut.by / savetutby.info

- Tut.by продолжает свою деятельность?

- Нет, работу продолжают журналисты tut.by: на похожем движке, при помощи похожего дизайна они выпускают похожие «тутбайевские» материалы на сайте zerkalo.io.

- Как вы считаете, достаточно ли усилий прилагает мировое сообщество для того, чтобы освободить находящихся в застенках белорусских журналистов, чтобы прекратить это беззаконие?

- Знаете, хочется саркастически посмеяться… Ничего не делает. Мировое сообщество ничего не делает нужного, важного, к сожалению, и влияющего на ситуацию по отношению что к одному режиму, что ко второму (имеются в виду режимы Лукашенко и Путина - ред.). При этом белорусский режим начал применять репрессивный механизм раньше, чем Россия. И это касается не только журналистов, это касается и правозащитников. Как вы знаете, на днях судили и продолжают судить нобелевского лауреата Алеся Беляцкого. Это касается и политических заключённых, которых в стране, по официальным цифрам тех же правозащитников, порядка полутора тысячг. Это касается политиков, в том числе и кандидатов в президенты, это касается и людей, участвовавших в их кампании. Этот список можно продолжать до бесконечности.

К сожалению, в 99% случаев мировое сообщество смотрит на всё происходящее сквозь пальцы, отделывается «выражениями обеспокоенности» разной степени серьезности, вводит санкции, которые, как мы видим, ни к чему серьезному не приводят: да, уровень жизни в Беларуси падает, а режиму на это начхать, к сожалению.

Я думаю, что времена, когда выражение обеспокоенности и санкции хоть как-то помогали, давно прошли. Западу, демократиям надо быть «добром с кулаками», а не «добром с тонной бумажек в поддержку» или, опять же, с высказываниями озабоченности.

- Есть ли у вас связь с родственниками Людмилы и Марины? Как они себя чувствуют? Признаюсь, я восхищаюсь их мужеством: не каждый мужчина мог бы принять весь ужас происходящего, а тут – хрупкие женщины.

- Знаете, у женщин выносливость лучше, чем у мужчин. Как ни странно, в тяжёлых ситуациях эмоциональная стабильность женщин бывает намного выше, чем у мужчин. А чувствуют они себя относительно нормально (насколько это возможно), держатся бодро, шлют на волю, как ни странно, лучи и слова поддержки.

И у Людмилы, и у Марины есть какие-то хронические заболевания. Насколько мы знаем, они получают лекарства, что касается хронических заболеваний. По поводу зрения, которое от чтения в полумраке, к сожалению, падает, ничего нельзя сделать. А в остальном, насколько это возможно, они, конечно, показывают совершенно невероятный пример мужества и стойкости.

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