Тайвань планирует инвестировать в цифровую грамотность литовских детей - это предусмотрено в протоколе о намерениях, подписанном представителями Литовского агентства инноваций и Тайваня в среду в Вильнюсе. На подписании присутствовала министр цифровых технологий Тайваня Одри Танг.

«Самая большая польза от таких встреч заключается в том, что они позволяют нам эффективно прояснить области, которые обе стороны считают наиболее перспективными и привлекательными», — отметила в своем заявлении министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.

Как сообщает министерство, желательно, чтобы все дети в Литве овладели цифровыми и информационными навыками, независимо от пола, местонахождения и социально-экономической ситуации.

«Мы можем гордиться литовскими новаторами и инициативой Vedliai, это литовский EdTech, компания, которая помогает обучать учителей, чтобы они приобрели навыки, которые впоследствии помогут детям использовать технологии в своей образовательной деятельности. Сегодня счастливый день еще и потому, что эта литовская компания открывается миру, а тайваньский фонд инвестирует в эту компанию», - сказала на пресс-конференции Армонайте.

По словам министра, тайваньский фонд инвестирует в литовский стартап 250 тыс. евро.

«Пока это небольшая, но значительная инвестиция для компании», — сказала Армонайте.

На пресс-конференции министр по цифровым вопросам Тайваня Танг подчеркнула необходимость расширения возможностей молодых людей стать создателями цифровых технологий, а не просто потребителями.

Как сообщили в министерстве, на встрече Армонайте и Танг в основном сосредоточились на реализации совместных проектов в сферах обучения цифровой грамотности, финансовых технологиях и инновациях в государственном секторе, цифровизации.

В ноябре прошлого года литовская лазерная компания Litilit привлекла 3,5 млн евро инвестиций тайваньского венчурного фонда Taiwania Capital. Это первая инвестиция этого фонда в Центральной и Восточной Европе.