Тайваньское представительство в Вильнюсе

Новости

22 мин. назад

Тайвань планирует инвестировать в цифровую грамотность литовских детей

Система NASAMS

Новости

54 мин. назад

Канада купит для Украины систему ПВО NASAMS

Мигранты

Новости

58 мин. назад

Развернуть нельзя впустить. Правительство Литвы хочет четко регламентировать порядок въезда иностранцев в Литву

Россия в анексированом Крыму

Новости

1 ч. назад

Кандидат в городской совет Паневежиса открыто поддерживает войну России в Украине: "Я просто хочу мира"

Спектакль "Ночь перед"

Новости

1 ч. назад

Репертуар Вильнюсского старого театра на 11-15 января

Телеканал "Дождь"

Новости

2 ч. назад

Телеканал «Дождь» сделает основной студию в Амстердаме, но сохранит бюро и часть сотрудников в Риге

В. Зеленский

Новости

2 ч. назад

В здании Сейма Литвы открылась выставка, посвященная президенту Украины Владимиру Зеленскому

Золотой Глобус

Новости

3 ч. назад

Состоялась 80-я церемония вручения наград кинопремии "Золотой глобус": с обращением выступил Зеленский

Танцующий дикий кабан снят на видео в Виешвильском государственном природном заповеднике

Новости

3 ч. назад

В Литве сняли, как дикий кабан "танцует танго"

Погода в Литве

Новости

3 ч. назад

Погода: положительные температуры и пасмурные дни

Протесты в Беларуси, 2020 год

Новости

4 ч. назад

Дубинки против пера: как белорусская независимая журналистика держит удар со стороны режима?

В. Медведчук и В. Путин

Новости

4 ч. назад

Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства

Отпуск

Новости

4 ч. назад

Когда выгоднее всего идти в отпуск в 2023 году?

Герман Греф

Новости

18 ч. назад

"Проект": глава Сбербанка Герман Греф владеет квартирой в Баден-Бадене

Россия

Новости

19 ч. назад

Суп из хомяка и Новый год в погонах: Как российское телевидение милитаризировало рекламу и праздники

„Lietuvos geležinkeliai“

Новости

20 ч. назад

Плановые работы изменят расписание некоторых поездов в Литве: рейсы будут отменены или сокращены

Новости

2023.01.11 13:02

Тайвань планирует инвестировать в цифровую грамотность литовских детей

B
BNS, LRT.lt 2023.01.11 13:02
Тайваньское представительство в Вильнюсе
Тайваньское представительство в Вильнюсе / D. Umbraso/LRT nuotr.

Тайвань планирует инвестировать в цифровую грамотность литовских детей - это предусмотрено в протоколе о намерениях, подписанном представителями Литовского агентства инноваций и Тайваня в среду в Вильнюсе. На подписании присутствовала министр цифровых технологий Тайваня Одри Танг.

«Самая большая польза от таких встреч заключается в том, что они позволяют нам эффективно прояснить области, которые обе стороны считают наиболее перспективными и привлекательными», — отметила в своем заявлении министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.

Как сообщает министерство, желательно, чтобы все дети в Литве овладели цифровыми и информационными навыками, независимо от пола, местонахождения и социально-экономической ситуации.

«Мы можем гордиться литовскими новаторами и инициативой Vedliai, это литовский EdTech, компания, которая помогает обучать учителей, чтобы они приобрели навыки, которые впоследствии помогут детям использовать технологии в своей образовательной деятельности. Сегодня счастливый день еще и потому, что эта литовская компания открывается миру, а тайваньский фонд инвестирует в эту компанию», - сказала на пресс-конференции Армонайте.

По словам министра, тайваньский фонд инвестирует в литовский стартап 250 тыс. евро.

«Пока это небольшая, но значительная инвестиция для компании», — сказала Армонайте.

На пресс-конференции министр по цифровым вопросам Тайваня Танг подчеркнула необходимость расширения возможностей молодых людей стать создателями цифровых технологий, а не просто потребителями.

Как сообщили в министерстве, на встрече Армонайте и Танг в основном сосредоточились на реализации совместных проектов в сферах обучения цифровой грамотности, финансовых технологиях и инновациях в государственном секторе, цифровизации.

В ноябре прошлого года литовская лазерная компания Litilit привлекла 3,5 млн евро инвестиций тайваньского венчурного фонда Taiwania Capital. Это первая инвестиция этого фонда в Центральной и Восточной Европе.

# Литва
Система NASAMS
55 мин. назад

Канада купит для Украины систему ПВО NASAMS

Мигранты
5
59 мин. назад

Развернуть нельзя впустить. Правительство Литвы хочет четко регламентировать порядок въезда иностранцев в Литву

5
Россия в анексированом Крыму
5
1 ч. назад

Кандидат в городской совет Паневежиса открыто поддерживает войну России в Украине: "Я просто хочу мира"

5
Спектакль "Ночь перед"
1 ч. назад

Репертуар Вильнюсского старого театра на 11-15 января

Телеканал "Дождь"
2 ч. назад

Телеканал «Дождь» сделает основной студию в Амстердаме, но сохранит бюро и часть сотрудников в Риге

В. Зеленский
2 ч. назад

В здании Сейма Литвы открылась выставка, посвященная президенту Украины Владимиру Зеленскому

Золотой Глобус
3 ч. назад

Состоялась 80-я церемония вручения наград кинопремии "Золотой глобус": с обращением выступил Зеленский

Танцующий дикий кабан снят на видео в Виешвильском государственном природном заповеднике
ВИДЕО
3 ч. назад
ВИДЕО

В Литве сняли, как дикий кабан "танцует танго"

Погода в Литве
3 ч. назад

Погода: положительные температуры и пасмурные дни

Протесты в Беларуси, 2020 год
8
4 ч. назад

Дубинки против пера: как белорусская независимая журналистика держит удар со стороны режима?

8
Продукты
7
2023.01.10 15:30

Жители Литвы не могут оплатить счета и экономят деньги на еду: эксперты предупреждают - цены будут расти

7
Фуры
5
2023.01.10 16:34

Вступает в силу запрет на импорт потребительских товаров из России - бизнес пойдет в обход?

5
Женщина
2023.01.10 14:30

Администрация президента Литвы не поддерживает решение о повышении пенсионного возраста до 72 лет

Танцующий дикий кабан снят на видео в Виешвильском государственном природном заповеднике
ВИДЕО
2023.01.11 09:51
ВИДЕО

В Литве сняли, как дикий кабан "танцует танго"

„Lietuvos geležinkeliai“
2023.01.10 17:10

Плановые работы изменят расписание некоторых поездов в Литве: рейсы будут отменены или сокращены

Тревожный чемоданчик
2023.01.10 15:00

Опрос: Уровень готовности жителей Литвы к экстремальным ситуациям недостаточный

Протесты в Беларуси, 2020 год
8
2023.01.11 09:00

Дубинки против пера: как белорусская независимая журналистика держит удар со стороны режима?

8
Россия
2023.01.10 18:00

Суп из хомяка и Новый год в погонах: Как российское телевидение милитаризировало рекламу и праздники

Видео
Спектакль "Ночь перед"
2023.01.11 11:29

Репертуар Вильнюсского старого театра на 11-15 января

Герман Греф
2023.01.10 18:40

"Проект": глава Сбербанка Герман Греф владеет квартирой в Баден-Бадене