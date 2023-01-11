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2023.01.11 09:51

В Литве сняли, как дикий кабан "танцует танго"

LRT.lt
LRT.lt 2023.01.11 09:51
Танцующий дикий кабан снят на видео в Виешвильском государственном природном заповеднике
Танцующий дикий кабан снят на видео в Виешвильском государственном природном заповеднике / Stop kadras

Государственный природный заповедник Виешвиле поделился на своей странице в Facebook видеороликом, поднимающим настроение, на котором видно, как дикий кабан "танцует танго".

В видеоролике показано, как дикий кабан выбегает на лесную поляну, обнюхивает окрестности и останавливается для танца, создавая впечатление, что он танцует танго.

Позже к нему присоединяется второе животное.

Сотрудники Виешвильского государственного природного заповедника считают, что "танцевать" животное побудил запах волков, побывавших на поляне.

"Волки посетили это место полдня назад и оставили запахи, поэтому кабан изучал их внимательно и с некоторым подозрением. Просто то, как он шел и поворачивал голову, очень похоже на ритм аргентинского танго, это и стало изюминкой забавного видео. Хотя на самом деле это было довольно серьезное природное явление. Кабан является одним из пищевых ресурсов волков, но они стараются не охотиться на взрослых кабанов (с клыками), поскольку они довольно опасны. Поэтому волки обычно предпочитают молодых кабанов, возрастом около 1-3 лет.

В биологии самки дикого кабана живут с молодняком в течение двух лет, после чего самцы отгоняются или уходят. Взрослые самцы ведут одиночный, затворнический образ жизни. На видео видна самка с молодым кабаном, который отделился от стада", - сказал Саулюс Бартминас, администратор Центра посетителей группы Виешвильского государственного заповедника.

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