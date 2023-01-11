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2023.01.11 09:26

Погода: положительные температуры и пасмурные дни

РЛ
Радио ЛРТ, LRT.lt 2023.01.11 09:26
Погода в Литве
Погода в Литве / I. Gelūno/ BNS nuotr.

В среду Литву ожидает пасмурный день, но без существенных осадков. В стране будут держаться положительные температуры, местами столбики термометров могут подняться до 4 градусов.

В среду будет облачно без прояснений. В первой половине дня на востоке страны возможны осадки в виде мокрого снега. На западе страны возможен дождь. Во второй половине дня осадков не ожидается. Будет дуть сильный юго-восточный ветер со скоростью 17 м/с.

Температура воздуха будет колебаться в пределах 1 градуса ниже нуля - 4 градусов выше нуля.

В четверг осадки в виде дождя и мокрого снега выпадут во многих районах страны. Ночью возможна гололедица. Ветер южный, местами с порывами до 15–17 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до 3 градусов ниже нуля. Днем нас ожидают положительные температуры - 1–5 градусов тепла.

# Литва
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