Суп из хомяка и Новый год в погонах: Как российское телевидение милитаризировало рекламу и праздники

Россияне вышли на работу после затяжных новогодних праздников, которые традиционно провели перед телевизором. В этом году политическая и военная пропаганда из новостей и ток-шоу добралась в том числе до новогодних программ.

"Новогодний огонек" на российском государственном телевидении в 2023 году – шоу в духе военного времени. Люди в военной форме, кто-то в кителях с наградами, шутки про замерзающую Европу и выступления только благонадежных артистов, которые поддержали так называемую спецоперацию в Украине.

Но россиян "прогревали" милитаристским контентом задолго до новогодних шоу. Серия роликов, снятая в схожей стилистике – с убеждением мужчин из разных социальных групп пойти на войну, – появилась в сети в декабре. Рекламу подписания контракта на военную службу или записи в добровольцы сняли в лубочном видеоформате – сценарии примитивны, рассчитаны на массовую аудиторию. В роликах решение пойти в армию представлено как единственно работающий социальный лифт в России: "Тут два варианта жизни: либо отдыхать и спиваться, либо в тюрьму", "Я по телеку видел, как наши ровесники гражданских на Донбассе спасают, а мы тут сидим и бухаем".

"Тут какой трюк использует власть – она рекламирует смерть через образ жизни. Люди решают свои жизненные проблемы, а по факту они идут на смерть – ради ничего. Они идут на войну, чтобы купить автомобиль, оказать материальную помощь своему нищему дедушке. Или для того чтобы не пить. Оказывается, у русского человека варианты: или пить, или идти в тюрьму. Выясняется, что самая лучшая жизнь для русского человека – это смерть. И это довольно страшно, но, к сожалению, это не новость", – прокомментировал ролики режиссер, автор киноартпроекта "ДАУ" Илья Хржановский.

Серия состоит как минимум из девяти роликов с разными главными героями, но почти все они имеют финансовые проблемы и ощущают неустроенность в жизни. Актеры, которые участвовали в съемках этой серии патриотических роликов, в разговоре с Настоящим Временем рассказали о своей мотивации.

"Вообще, меня эта работа сама нашла. Предложили. Меня мотивировал гонорар – и все, в принципе", – признался актер Алексей Железняк.

В одном из роликов из этой же серии отец отправляется на войну, чтобы купить дочери новый телефон. Актриса, которая играет дочь – Елизавета Воронова, – рассказала Настоящему Времени, что до последнего момента не знала, куда именно ее позвали сниматься.

"Из-за этого ролика на меня сыпется много хейта, а я даже не знала темы и сценария до дня съемок, когда отказаться уже было невозможно", – рассказала она.

По словам Вороновой, заказала ролик компания ООО "Граль Медиа". Компания была создана в апреле 2022 года и зарегистрирована в Москве. Основной вид деятельности – производство видеофильмов. Руководитель компании Кристина Граль также зарегистрирована как индивидуальный предприниматель со схожей деятельностью. В профиле Граль говорится, что она главный исполнительный директор CarrotMedia и продуктолог в платной образовательной организации. На вопросы, связанные с милитаристской рекламой, Кристина Граль не ответила.

В декабре в телеграм-каналах распространилось видео о тяготах европейской зимы. Российские прогосударственные медиа писали, что это видео – социальная реклама в Евросоюзе. Однако главную роль в ролике играет российский актер Сергей Клоков. Он даже поделился своей работой на личной странице во "Вконтакте". Второй персонаж, который появляется в финале ролика на осле, – тоже российский актер Валерий Шешуков, до этого он снимался в рекламе Сбербанка и "Мезима". Кадр со съемочной площадки, где актеры в той же одежде, что и "европейцы" из ролика, Шешуков выложил у себя во "Вконтакте" 27 ноября. На вопросы Настоящего Времени актеры не ответили.

23 декабря, в предновогодние дни, на телеканале RT вышел ролик в похожей стилистике – "Сказка о хомячке". На Рождество 2021 года родители дарят дочке хомяка, в 2022 году хомяка запускают в колесо, от которого питается генератор, а на Рождество 2023-го голодная и замерзшая европейская семья готовит из хомяка суп.

Маргарита Симоньян, главный редактор Russia Today, в своем телеграм-канале назвала это рождественским роликом. По информации издания "Агентство", роли исполнили актеры, которые до этого снимались в сериалах "Ментовские войны", "След" и рекламе "Мегафона" и "Яндекс.Маркета".

"В Европе уже никто практически это не смотрит. Люди, живущие в Европе, знают, как они живут. Конечно, что-то дорожает и все прочее, но про суп из хомячка – очевидно, что это скорее относится к уровню юмора, который присущ госпоже Симоньян и ее партнеру Кеосаяну. Это уровень такого запредельного низменного юмора, на этой лжи в смеси с отвратительным юмором строится их отчетность заказчикам. Я уверен, это все связано только с теми двумя или тремя людьми, которые в администрации президента или в другой организации будут смотреть этот ролик и говорить: "Ну отлично, вот так мы покажем этим европейцам", – считает режиссер Илья Хржановский.



"Настоящее время"



