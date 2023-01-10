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2023.01.10 14:21

В самолетах airBaltic появится интернет

НГ
Новая газета – Балтия 2023.01.10 14:21
AirBaltic plane
AirBaltic plane / D. Umbrasas/LRT

10 января латвийская авиакомпания airBaltic объявила, что оборудует весь свой парк самолетов Airbus A220-300 системой подключения к интернету Starlink от SpaceX.

У пассажиров будет возможность пользоваться бесплатным высокоскоростным интернетом без регистрации на всех рейсах airBaltic.

«Это исторический момент для нашей авиакомпании и отрасли в целом. Вскоре airBaltic станет первой авиакомпанией в Европе, запустившей на борту высокоскоростной, безлимитный и бесплатный спутниковый интернет», — заявил генеральный директор airBaltic Мартин Гаусс.

По соображениям конфиденциальности стоимость контракта не раскрывается. Ожидается, что компания начнет оснащать свой парк интернетом от SpaceX в течение этого года.

В связи с внедрением интернета Starlink авиакомпания не планирует повышать цены на авиабилеты.

Starlink обеспечивает высокоскоростной широкополосный доступ в интернет более чем в 40 странах мира, а в прошлом году начал обслуживать коммерческие авиалайнеры высокоскоростным итернетом в полете.

Со спутниками, вращающимися вокруг Земли на высоте 550 километров, что более чем в 65 раз ближе, чем у обычных геостационарных спутников, Starlink достигает более высоких скоростей передачи.

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