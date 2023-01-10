В Вильнюсе открывается бюро Радио "Свобода"

Во вторник в Литве открывается Вильнюсское бюро Радио "Свободная Европа" и Радио "Свобода" (RFE/RL).

Радио "Свобода" объявило об открытии нового бюро в Литве в марте прошлого года после принудительного закрытия его деятельности в России и усиления преследований независимых СМИ в Беларуси.

Президент и главный исполнительный директор RFE/RL Джейми Флай заявил, что бюро радиостанции в Вильнюсе является «важной частью стратегии по борьбе с российской дезинформацией, цензурой и запугиванием со стороны правительства Александра Лукашенко».

«Новое бюро является доказательством неизменной приверженности Радио "Свободная Европа/Радио Свобода" доносить до населения Беларуси точные и достоверные новости. Я чрезвычайно благодарен нашим журналистам, которые многим пожертвовали, выполняя эту миссию, и нашли убежище в Литве», - сказал Дж. Флай.

В вильнюсском бюро работают журналисты из Беларуси, которые были вынуждены бежать из страны после непризнанных Западом президентских выборов 2020 года, а также команда телеканала «Настоящее время» (Current Time).

В декабре 2021 года Радио "Свобода" было объявлено в Беларуси «экстремистской организацией», а распространение и потребление его новостей стало уголовным преступлением. Два журналиста Белорусской службы - Игорь Лосик и Андрей Кузнечик - остаются в незаконном заключении.

Бюро RFE/RL также откроется на этой неделе и в Риге. Оно будет действовать как русскоязычный медиа-центр, посвященный борьбе с российской пропагандой.