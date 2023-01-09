Александр Морзов: Очевидно, что патриарх Кирилл де-факто поддержал войну

Войне России против Украины способствует именно российское общество, потому что оно деградировало настолько, что "не различает добра и зла", говорится в материале Вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA). Что или кто может остановить эту деградацию российского общества? Об этом в интервью Русской редакции Радио LRT рассказал Александр Морозов, известный российский журналист, политолог, научный сотрудник Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага).

- Александр, в одной из дискуссий вы отметили, что на будущее нынешней России могут оказывать влияние учителя, педагоги, священники. Если говорить о Русской Православной Церкви, то мне сразу же вспоминается высказывание патриарха Кирилла в одной из его проповедей, что жертва "при исполнении воинского долга смывает все грехи". Можно ли ставку делать на представителей церкви?

- Не факт, что и просвещение, и церковь, и культура в целом в состоянии защитить страну от какой-то деградации и восстановить какие-то нормы.

Но когда мы смотрим на ситуацию и думаем о будущем, о том, с чем можно связать какую-то надежду на прекращение этого самоубийства, самоубийственной политики и деградации общества, которое происходит в России, совершенно понятно, что нет другого способа, как увидеть, что язык, литература и искусство (так было и в ХХ веке), вырабатывает какой-то ответ на такое самоубийство.

Хочу напомнить, что Россия, скажем, в определенный момент породила довольно мощную антисталинистскую художественную литературу. Эта литература переведена на многие языки. Эта антисталинистская литература вошла в значимый корпус текстов борьбы с тоталитаризмом в целом для всего мира.

Например, можно сказать, что, да, в России церковь никогда не играла общественно значимой роли, в отличие от других стран мира, как в Польше, в странах Латинской Америки, где в моменты гражданских конфликтов церковь занимает определенную позицию и обладает влиянием.

В России это не так. Церковь в России и прежде была связана, а сейчас, я бы сказал, позорным образом присоединилась к государству, которое ведет агрессию и попирает и человеческие, и богоустановленные нормы.

Политолог Александр Морозов / Фото из личного архива

Но при этом надо сказать, что есть 292 священника, которые подписали письмо, осуждающее агрессию. Я говорю о священниках Русской православной церкви в каноническом подчинении Московскому патриархату. Есть белорусские и российские священники, которые уже подверглись некоторым наказаниям, репрессиям за свою антивоенную позицию.

В масштабе целой церкви, конечно, это ничтожно мало. Но дело в том, что для длинной истории, на мой взгляд, это будет иметь значение. Те, кто сегодня занял такую позицию, они спасают для будущего ситуацию. Нельзя, конечно, преувеличивать значение этой позиции сегодня. Очевидно, что патриарх Кирилл де-факто поддержал войну, поддержал агрессию, причем в самой, я бы сказал, неприемлемой форме. Думаю, у патриархии, у руководства патриархии была возможность сохранить позицию миротворчества, дистанцироваться от этой агрессии, опираясь на Евангелие, опираясь на то, что в прошлом Русская православная церковь занимала такую позицию и во времена патриарха Тихона в 1918 году, и позднее, когда патриарх Алексий в начале 90-х годов во время гражданского противостояния в России предложил себя в качестве переговорщика, который примирял стороны.

Патриарх РПЦ Алексий Второй (1929 - 2008) / Фото Wikipedia

К несчастью, патриарх Кирилл заявил о том, что прощаются все «грехи» тем российским военным, которые погибли, вовсе не защищая страну, а наоборот, участвующие в агрессии, которая осуждена всем миром!

Кроме того, пугает и то, что патриарх Кирилл в одной из своих проповедей заявил, что эта война имеет не только какие-то экономические, рациональные или политические причины, но имеет «метафизические основания», как он сказал.

Это, конечно, совершенно недопустимо, потому что, когда говорится о метафизических основаниях войны, то имеется в виду, что эта война на уничтожение, она предполагает такую концепцию «друг-враг», которая не имеет никакого урегулирования, никакого компромисса. Это война, которая делается священной, сакральной, и предполагает полное уничтожение противника. Это совершенно чудовищные вещи.

Мы смотрим на российское общество и понимаем, что, да, есть в нем люди, остающиеся в стране, они не могут уехать по различным причинам. Это люди, которые не могут быть заинтересованы в насилии: школьные учителя, вузовские преподаватели, работники социальной сферы, священники, в конечном счете только из них и может сформироваться какой-то круг людей, которые будут настаивать дальше на восстановлении норм поддержания достоинства человека и прекращения всей этой самоубийственной политики.

- Александр, возможно ли сейчас что-то сделать в России, чтобы изменить взгляды российского общества?

- Сейчас надо смотреть в лицо реальности: сделать ничего нельзя, потому что Кремль ведет преступную войну, а Украина несет потери. В первую очередь мы думаем об Украине; мы в значительной степени должны смотреть украинскими глазами на Кремль, на российское общество.

Что касается того, можно ли в России что-то сделать сегодня, очевидно, что, если Кремль ввел де-факто военное положение, он и дальше наращивает де-факто меры военной цензуры: любое высказывание, не только критическое, но и нейтральное, может интерпретироваться как нелояльность, - в этих условиях невозможно ожидать, что будет какое-то гражданское движение. Поэтому, думаю, нет оснований сейчас ждать, что в России поднимутся какие-то силы, которые остановят кремлевскую политику войны.