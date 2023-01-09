РПЦ и Кремль

Новости

19 мин. назад

Александр Морзов: Очевидно, что патриарх Кирилл де-факто поддержал войну

Ирена Вейсайте

Новости

26 мин. назад

В столичной Ратуше пройдет вечер памяти, посвященный 95-летию со дня рождения Ирены Вейсайте

А. Навальный

Новости

1 ч. назад

Навального в десятый раз отправили в штрафной изолятор

Деньги

Новости

1 ч. назад

В 2022 году в Литве зафиксировано более 4,7 тыс. сообщений о возможной коррупции

Rokiškio sūris в магазинах США

Новости

1 ч. назад

В американских магазинах - сыр литовского производителя, но с российской этикеткой

Глава литовского благотворительного проекта Bonitatem Миндаугас Йонушас

Новости

3 ч. назад

Глава литовского благотворительного проекта Bonitatem Миндаугас Йонушас: «Помощь Украине в приоритете для нас»

Свеча

Новости

4 ч. назад

Трагический случай в Висагинасе: полиция расследует причины смерти 6-летнего мальчика

Торговля людьми (ассоциативное фото)

Новости

4 ч. назад

В ОБСЕ заявили о резком росте торговли людьми с начала войны

События 13 января у вильнюсской телебашни

Новости

4 ч. назад

ДГБ признал адвоката опасным для госбезопасности, его лишили оружия

ребенок

Новости

5 ч. назад

Министерство предупреждает: пособия и детские выплаты в этом месяце могут опаздывать

Похороны (Ассоциативное фото)

Новости

5 ч. назад

От дизайнерских гробов до венков из тысячи роз: во сколько обойдутся похороны в Литве?

Артур Смольянинов

Новости

6 ч. назад

Депутат Госдумы потребовал возбудить дело против актёра Смольянинова

Война в Украине

Новости

6 ч. назад

Зеленский: под Бахмут и Соледар перебросят подкрепления

Зима

Новости

7 ч. назад

Погода: холода сменят сырые и мрачные дни

Сторонники экс-президента Болсонару

Новости

7 ч. назад

В ходе беспорядков в Бразилии задержали сотни человек

Наталия Диденко

Новости

8 ч. назад

«Новые и старые: украинцы». Киевлянка о жителях Литвы: мне нравится их менталитет, юмор и дистанция

Новости

2023.01.09 16:20

В столичной Ратуше пройдет вечер памяти, посвященный 95-летию со дня рождения Ирены Вейсайте

LRT.lt
LRT.lt 2023.01.09 16:20
Ирена Вейсайте
Ирена Вейсайте / Фото Дж. Граф

Сегодня в Вильнюсской городской ратуше в 18.00 состоится вечер памяти, посвященный 95-летию со дня рождения Ирены Вейсайте, а также представление книги «Наша Ирена. Воспоминания об Ирене Вейсайте». Составитель издания – Реда Пабарчене, сообщает Институт литовской литературы и фольклора.

Сегодня в Вильнюсской городской ратуше в 18.00 состоится вечер памяти, посвященный 95-летию со дня рождения Ирены Вейсайте, а также представление книги «Наша Ирена. Воспоминания об Ирене Вейсайте». Составитель издания – Реда Пабарчене.

В книге профессора, педагога, театроведа и театрального критика, литературоведа и сооснователя Фонда Открытой Литвы, пережившую Холокост, вспоминают 90 близко знавших ее людей: художники, музыканты, представители театра, учреждений культуры, науки, писатели, историки, педагоги, врачи, священники, политики, дипломаты и журналисты из Литвы, Эстонии, Германии, Великобритании, Франции, Израиля, США и других стран.

Книга "Наша Ирена. Воспоминания об Ирене Вейсайте"
Книга "Наша Ирена. Воспоминания об Ирене Вейсайте" / Фото Института литовской литературы и фольклора

Издание содержит большое количество фотографий, цитат из писем И. Вейсайте, раскрывающих сложные моменты ее духовной жизни. Книга предназначена для широкого круга читателей, но также может послужить источником для междисциплинарных исследований памяти, идентичности, травматических повествований, культурных взаимодействий и повседневных практик.

Ирена Вейсайте родилась 9 января 1928 г. в Каунасе в еврейской семье, училась в Каунасской гимназии им. Шолом-Алейхема с обучением на идише. Во время Второй мировой войны в Каунасском гетто потеряла маму. Её спасла литовская семья.

И. Вейсайте скончалась в 2020 году о коронавирусной инфекции.

Ирена Вейсайте
Книга "Наша Ирена. Воспоминания об Ирене Вейсайте"
# Культура
РПЦ и Кремль
Интервью ЛРТ
20 мин. назад
Интервью ЛРТ

Александр Морзов: Очевидно, что патриарх Кирилл де-факто поддержал войну

А. Навальный
1 ч. назад

Навального в десятый раз отправили в штрафной изолятор

Деньги
1 ч. назад

В 2022 году в Литве зафиксировано более 4,7 тыс. сообщений о возможной коррупции

Rokiškio sūris в магазинах США
1 ч. назад

В американских магазинах - сыр литовского производителя, но с российской этикеткой

Глава литовского благотворительного проекта Bonitatem Миндаугас Йонушас
5
3 ч. назад

Глава литовского благотворительного проекта Bonitatem Миндаугас Йонушас: «Помощь Украине в приоритете для нас»

5
Свеча
4 ч. назад

Трагический случай в Висагинасе: полиция расследует причины смерти 6-летнего мальчика

Торговля людьми (ассоциативное фото)
4 ч. назад

В ОБСЕ заявили о резком росте торговли людьми с начала войны

События 13 января у вильнюсской телебашни
4 ч. назад

ДГБ признал адвоката опасным для госбезопасности, его лишили оружия

ребенок
5 ч. назад

Министерство предупреждает: пособия и детские выплаты в этом месяце могут опаздывать

Похороны (Ассоциативное фото)
8
5 ч. назад

От дизайнерских гробов до венков из тысячи роз: во сколько обойдутся похороны в Литве?

8
Наталия Диденко
Интервью LRT.lt 13
2023.01.09 08:30
Интервью LRT.lt

«Новые и старые: украинцы». Киевлянка о жителях Литвы: мне нравится их менталитет, юмор и дистанция

13
ребенок
2023.01.09 11:44

Министерство предупреждает: пособия и детские выплаты в этом месяце могут опаздывать

Флаги Беларуси и России
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.01.08 20:27
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Минск объявил о совместных с Россией летно-тактических учениях

Похороны (Ассоциативное фото)
8
2023.01.09 11:29

От дизайнерских гробов до венков из тысячи роз: во сколько обойдутся похороны в Литве?

8
Зима
2023.01.09 09:12

Погода: холода сменят сырые и мрачные дни

Владимир Путин и Александр Лукашенко
2023.01.09 08:10

В Беларусь прибыла авиация ВКС России, официально - для учений

Война в Украине
2023.01.09 10:15

Зеленский: под Бахмут и Соледар перебросят подкрепления

Артур Смольянинов
2023.01.09 10:40

Депутат Госдумы потребовал возбудить дело против актёра Смольянинова

Торговля людьми (ассоциативное фото)
2023.01.09 12:10

В ОБСЕ заявили о резком росте торговли людьми с начала войны

Rokiškio sūris в магазинах США
2023.01.09 14:55

В американских магазинах - сыр литовского производителя, но с российской этикеткой