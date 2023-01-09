В столичной Ратуше пройдет вечер памяти, посвященный 95-летию со дня рождения Ирены Вейсайте

Сегодня в Вильнюсской городской ратуше в 18.00 состоится вечер памяти, посвященный 95-летию со дня рождения Ирены Вейсайте, а также представление книги «Наша Ирена. Воспоминания об Ирене Вейсайте». Составитель издания – Реда Пабарчене, сообщает Институт литовской литературы и фольклора.

Сегодня в Вильнюсской городской ратуше в 18.00 состоится вечер памяти, посвященный 95-летию со дня рождения Ирены Вейсайте, а также представление книги «Наша Ирена. Воспоминания об Ирене Вейсайте». Составитель издания – Реда Пабарчене.

В книге профессора, педагога, театроведа и театрального критика, литературоведа и сооснователя Фонда Открытой Литвы, пережившую Холокост, вспоминают 90 близко знавших ее людей: художники, музыканты, представители театра, учреждений культуры, науки, писатели, историки, педагоги, врачи, священники, политики, дипломаты и журналисты из Литвы, Эстонии, Германии, Великобритании, Франции, Израиля, США и других стран.

Книга "Наша Ирена. Воспоминания об Ирене Вейсайте" / Фото Института литовской литературы и фольклора

Издание содержит большое количество фотографий, цитат из писем И. Вейсайте, раскрывающих сложные моменты ее духовной жизни. Книга предназначена для широкого круга читателей, но также может послужить источником для междисциплинарных исследований памяти, идентичности, травматических повествований, культурных взаимодействий и повседневных практик.

Ирена Вейсайте родилась 9 января 1928 г. в Каунасе в еврейской семье, училась в Каунасской гимназии им. Шолом-Алейхема с обучением на идише. Во время Второй мировой войны в Каунасском гетто потеряла маму. Её спасла литовская семья.

И. Вейсайте скончалась в 2020 году о коронавирусной инфекции.