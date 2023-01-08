Минск объявил о совместных с Россией летно-тактических учениях

Минобороны Беларуси объявило о совместных с Россией летно-тактических учениях, которые пройдут с 16 января по 1 февраля.

"Будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Беларуси", - сообщили в ведомстве.

В воскресенье, 8 января, в Беларусь прибыла авиация воздушно-космических сил России.

Ранее уже сообщалось о том, что Беларусь и Россия планируют "совместные летно-тактические учения", в которых будет задействована региональная группировка войск.

В середине недели министерство обороны РФ проинформировало о наращивании региональной группировки войск Беларуси и России. Тогда ведомство уточнило, что в Беларусь продолжают прибывать "личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных сил Российской Федерации".

Региональная группировка была создана, со слов белорусского президента Александра Лукашенко, в связи с "обострением на западных границах Союзного государства". В октябре Минск заявлял о том, что группировка приступила к "вооруженной защите Союзного государства".

В конце декабря СМИ сообщали о движении эшелонов с российской военной техникой по территории Беларуси к границе с Украиной.

Украина считает Беларусь страной, поддержавшей агрессию против нее, поскольку белорусские власти позволили Москве использовать свою территорию в качестве плацдарма для нападения. Кроме того, расположенные в Беларуси аэродромы и полигоны периодически используются для ударов по Украине.

Западные и украинские военные заявляли, что теоретически Беларусь может принять непосредственное участие в новом нападении на Украину. Однако более вероятным объяснением военной активности Минска они называют стремление отвлечь Вооруженные силы Украины и заставить их держать на своих северных границах значительную группировку, которая таким образом не может принимать участие в боях на юге и востоке страны.

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