Флаги Беларуси и России

Новости

46 мин. назад

Минск объявил о совместных с Россией летно-тактических учениях

Доминик Рааб

Новости

9 ч. назад

Лондон организует конференцию по военным преступлениям в Украине

Свеча

Новости

9 ч. назад

Трагическое событие в Висагинасе – найдено тело мертвого ребенка

Бывший директор похоронного бюро Меган Гесс

Новости

9 ч. назад

Директор похоронного бюро в США попалась на продаже частей трупов

Последствия обстрела в Бахмуте

Новости

9 ч. назад

ISW: Российские войска все еще далеки от окружения Бахмута

Цифровое пиратство (ассоциативное фото)

Новости

9 ч. назад

В Беларуси узаконено цифровое пиратство

Церемония «Награды года LRT»

Новости

9 ч. назад

LRT отметило людей и свершения 2022 года. Особое внимание – тем, кто помогает Украине

Гарри Каспаров

Новости

11 ч. назад

Каспаров: После поражения в Украине РФ будет второстепенной

Демонтаж советских памятников на Вильнюсском Антакальнисском кладбище

Новости

11 ч. назад

От танка до Екатерины. Украина, страны Балтии и другие соседи России избавляются от памятников

Филипп Киркоров

Новости

11 ч. назад

Зеленский ввёл санкции против Киркорова, Петросяна и ещё 117 публичных лиц России

Андрюс Кубилюс

Новости

12 ч. назад

Кубилюс: Стратегия Путина – чтобы Запад не верил в возможность демократии в России

Парковка автомобилей

Новости

12 ч. назад

С 9 января на некоторых улицах в спальных районах Вильнюса парковка станет платной

Иван Татаринцев с супругой и дочерьми

Новости

12 ч. назад

Иван Первый. Крестный путь лидера русской организации межвоенной Литвы

Хакер

Новости

12 ч. назад

Рейтер: российская группировка хакеров Cold River атаковала ядерные лаборатории США

Департамент миграции

Новости

13 ч. назад

Граждан России и Беларуси при подаче в Литве документов на получение визы и ВНЖ спрашивают о войне

Павел Латушко

Новости

15 ч. назад

Белорусская оппозиция опасается скорой мобилизации в стране

Новости

2023.01.08 20:27

Минск объявил о совместных с Россией летно-тактических учениях

BN
BBC News Русская служба 2023.01.08 20:27
Флаги Беларуси и России
Флаги Беларуси и России / Shutterstock

Минобороны Беларуси объявило о совместных с Россией летно-тактических учениях, которые пройдут с 16 января по 1 февраля.

"Будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Беларуси", - сообщили в ведомстве.

В воскресенье, 8 января, в Беларусь прибыла авиация воздушно-космических сил России.

Ранее уже сообщалось о том, что Беларусь и Россия планируют "совместные летно-тактические учения", в которых будет задействована региональная группировка войск.

В середине недели министерство обороны РФ проинформировало о наращивании региональной группировки войск Беларуси и России. Тогда ведомство уточнило, что в Беларусь продолжают прибывать "личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных сил Российской Федерации".

Региональная группировка была создана, со слов белорусского президента Александра Лукашенко, в связи с "обострением на западных границах Союзного государства". В октябре Минск заявлял о том, что группировка приступила к "вооруженной защите Союзного государства".

В конце декабря СМИ сообщали о движении эшелонов с российской военной техникой по территории Беларуси к границе с Украиной.

Украина считает Беларусь страной, поддержавшей агрессию против нее, поскольку белорусские власти позволили Москве использовать свою территорию в качестве плацдарма для нападения. Кроме того, расположенные в Беларуси аэродромы и полигоны периодически используются для ударов по Украине.

Западные и украинские военные заявляли, что теоретически Беларусь может принять непосредственное участие в новом нападении на Украину. Однако более вероятным объяснением военной активности Минска они называют стремление отвлечь Вооруженные силы Украины и заставить их держать на своих северных границах значительную группировку, которая таким образом не может принимать участие в боях на юге и востоке страны.

Читайте также:

Украина назвала ложью заявления Москвы о гибели 600 военных при ударе по Краматорску

Губернатор Курской области заявил об обстреле со стороны Украины

"Крупнейшее минное поле в мире": в Украине заминировано 250 тыс. кв. км

BBC News
# В мире# Война в Украине
Доминик Рааб
9 ч. назад

Лондон организует конференцию по военным преступлениям в Украине

Свеча
9 ч. назад

Трагическое событие в Висагинасе – найдено тело мертвого ребенка

Бывший директор похоронного бюро Меган Гесс
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
9 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Директор похоронного бюро в США попалась на продаже частей трупов

Последствия обстрела в Бахмуте
9 ч. назад

ISW: Российские войска все еще далеки от окружения Бахмута

Цифровое пиратство (ассоциативное фото)
9 ч. назад

В Беларуси узаконено цифровое пиратство

Церемония «Награды года LRT»
11
9 ч. назад

LRT отметило людей и свершения 2022 года. Особое внимание – тем, кто помогает Украине

11
Гарри Каспаров
11 ч. назад

Каспаров: После поражения в Украине РФ будет второстепенной

Видео
Демонтаж советских памятников на Вильнюсском Антакальнисском кладбище
7
11 ч. назад

От танка до Екатерины. Украина, страны Балтии и другие соседи России избавляются от памятников

7
Филипп Киркоров
11 ч. назад

Зеленский ввёл санкции против Киркорова, Петросяна и ещё 117 публичных лиц России

Андрюс Кубилюс
12 ч. назад

Кубилюс: Стратегия Путина – чтобы Запад не верил в возможность демократии в России

Видео
Парковка автомобилей
2023.01.08 09:00

С 9 января на некоторых улицах в спальных районах Вильнюса парковка станет платной

Департамент миграции
2023.01.08 07:40

Граждан России и Беларуси при подаче в Литве документов на получение визы и ВНЖ спрашивают о войне

На Кафедральной площади отметили православное, старообрядческое и униатское Рождество
7
2023.01.07 23:48

Празднование Рождества на Кафедральной площади: украинские колядки, танцы и уют

7
Свеча
2023.01.08 11:53

Трагическое событие в Висагинасе – найдено тело мертвого ребенка

Бывший директор похоронного бюро Меган Гесс
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.01.08 11:50
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Директор похоронного бюро в США попалась на продаже частей трупов

Филипп Киркоров
2023.01.08 09:15

Зеленский ввёл санкции против Киркорова, Петросяна и ещё 117 публичных лиц России

Андрюс Кубилюс
2023.01.08 09:00

Кубилюс: Стратегия Путина – чтобы Запад не верил в возможность демократии в России

Видео
Цифровое пиратство (ассоциативное фото)
2023.01.08 11:35

В Беларуси узаконено цифровое пиратство

Павел Латушко
2023.01.08 06:10

Белорусская оппозиция опасается скорой мобилизации в стране

Гарри Каспаров
2023.01.08 10:00

Каспаров: После поражения в Украине РФ будет второстепенной

Видео