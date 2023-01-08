Доминик Рааб

Новости

35 мин. назад

Лондон организует конференцию по военным преступлениям в Украине

Свеча

Новости

52 мин. назад

Трагическое событие в Висагинасе – найдено тело мертвого ребенка

Бывший директор похоронного бюро Меган Гесс

Новости

55 мин. назад

Директор похоронного бюро в США попалась на продаже частей трупов

Последствия обстрела в Бахмуте

Новости

58 мин. назад

ISW: Российские войска все еще далеки от окружения Бахмута

Цифровое пиратство (ассоциативное фото)

Новости

1 ч. назад

В Беларуси узаконено цифровое пиратство

Церемония «Награды года LRT»

Новости

1 ч. назад

LRT отметило людей и свершения 2022 года. Особое внимание – тем, кто помогает Украине

Гарри Каспаров

Новости

2 ч. назад

Каспаров: После поражения в Украине РФ будет второстепенной

Демонтаж советских памятников на Вильнюсском Антакальнисском кладбище

Новости

2 ч. назад

От танка до Екатерины. Украина, страны Балтии и другие соседи России избавляются от памятников

Филипп Киркоров

Новости

3 ч. назад

Зеленский ввёл санкции против Киркорова, Петросяна и ещё 117 публичных лиц России

Андрюс Кубилюс

Новости

3 ч. назад

Кубилюс: Стратегия Путина – чтобы Запад не верил в возможность демократии в России

Парковка автомобилей

Новости

3 ч. назад

С 9 января на некоторых улицах в спальных районах Вильнюса парковка станет платной

Иван Татаринцев с супругой и дочерьми

Новости

3 ч. назад

Иван Первый. Крестный путь лидера русской организации межвоенной Литвы

Хакер

Новости

4 ч. назад

Рейтер: российская группировка хакеров Cold River атаковала ядерные лаборатории США

Департамент миграции

Новости

5 ч. назад

Граждан России и Беларуси при подаче в Литве документов на получение визы и ВНЖ спрашивают о войне

Павел Латушко

Новости

6 ч. назад

Белорусская оппозиция опасается скорой мобилизации в стране

Энтони Блинкен

Новости

6 ч. назад

США выделяют новый пакет военной помощи Украине и союзникам на сумму 3,75 млрд долларов

Новости

2023.01.08 11:47

ISW: Российские войска все еще далеки от окружения Бахмута

BN
BBC News Русская служба 2023.01.08 11:47
Последствия обстрела в Бахмуте
Последствия обстрела в Бахмуте / фото UNIAN

Продвижение российских войск в Соледаре Донецкой области не гарантирует им полного окружения Бахмута, где сейчас ведутся наиболее кровопролитные бои на всем фронте, пишут в ежедневной сводке эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Даже если принять на веру продвигаемую российскими "военкорами" информацию о том, что россияне вышли с боями к окраинами Раздоловки (что в 6 км к северо-западу от Соледара), они все равно еще далеки от того, чтобы взять Бахмут в оперативное окружение, говорится в сводке.

Также аналитики ISW пишут, что в этой войне Россия продолжает использовать в качестве оружия тему религии. Так, российские военные блогеры в субботу, 7 января, активно распространяли кадры рождественской службы в Киево-Печерской лавре, где присутствовали многочисленные сотрудники украинских силовых структур. Российские сторонники войны подают это как признак гонений на церковь, пишут, что лавру "захватили еретики" и тому подобное. В этот раз рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре впервые прошло не под эгидой Московского патриархата.

До недавнего времени лаврой управляла Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ). С началом войны УПЦ дистанцировалась от Москвы и даже уволила несколько высокопоставленных служителей, но все равно находится под наблюдением СБУ как потенциальный рассадник идеологии "русского мира" (так это формулируют украинские спецслужбы).

Помимо этого в сегодняшней сводке аналитики ISW вновь обращают внимание на то, что российский арсенал дальнобойных баллистических и крылатых ракет продолжает сокращаться. Несмотря на это, пишут эксперты, Россия, по всей видимости, пока продолжит угрожать украинской инфраструктуре и гражданскому населению.

Читайте также:

Генштаб ВСУ: Россия продолжала обстрелы несмотря на "перемирие"

Британская разведка: Россия готовится к наступлению ВСУ на двух направлениях

ДНР: украинскими обстрелами повреждены две ТЭЦ

BBC News
# В мире# Война в Украине
Доминик Рааб
35 мин. назад

Лондон организует конференцию по военным преступлениям в Украине

Свеча
52 мин. назад

Трагическое событие в Висагинасе – найдено тело мертвого ребенка

Бывший директор похоронного бюро Меган Гесс
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
55 мин. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Директор похоронного бюро в США попалась на продаже частей трупов

Цифровое пиратство (ассоциативное фото)
1 ч. назад

В Беларуси узаконено цифровое пиратство

Церемония «Награды года LRT»
11
1 ч. назад

LRT отметило людей и свершения 2022 года. Особое внимание – тем, кто помогает Украине

11
Гарри Каспаров
2 ч. назад

Каспаров: После поражения в Украине РФ будет второстепенной

Видео
Демонтаж советских памятников на Вильнюсском Антакальнисском кладбище
7
2 ч. назад

От танка до Екатерины. Украина, страны Балтии и другие соседи России избавляются от памятников

7
Филипп Киркоров
3 ч. назад

Зеленский ввёл санкции против Киркорова, Петросяна и ещё 117 публичных лиц России

Андрюс Кубилюс
3 ч. назад

Кубилюс: Стратегия Путина – чтобы Запад не верил в возможность демократии в России

Видео
Парковка автомобилей
3 ч. назад

С 9 января на некоторых улицах в спальных районах Вильнюса парковка станет платной

Парковка автомобилей
2023.01.08 09:00

С 9 января на некоторых улицах в спальных районах Вильнюса парковка станет платной

Департамент миграции
2023.01.08 07:40

Граждан России и Беларуси при подаче в Литве документов на получение визы и ВНЖ спрашивают о войне

На Кафедральной площади отметили православное, старообрядческое и униатское Рождество
7
2023.01.07 23:48

Празднование Рождества на Кафедральной площади: украинские колядки, танцы и уют

7
Павел Латушко
2023.01.08 06:10

Белорусская оппозиция опасается скорой мобилизации в стране

Филипп Киркоров
2023.01.08 09:15

Зеленский ввёл санкции против Киркорова, Петросяна и ещё 117 публичных лиц России

Андрюс Кубилюс
2023.01.08 09:00

Кубилюс: Стратегия Путина – чтобы Запад не верил в возможность демократии в России

Видео
Гарри Каспаров
2023.01.08 10:00

Каспаров: После поражения в Украине РФ будет второстепенной

Видео
Энтони Блинкен
2023.01.08 06:10

США выделяют новый пакет военной помощи Украине и союзникам на сумму 3,75 млрд долларов

Демонтаж советских памятников на Вильнюсском Антакальнисском кладбище
7
2023.01.08 10:00

От танка до Екатерины. Украина, страны Балтии и другие соседи России избавляются от памятников

7
Иван Татаринцев с супругой и дочерьми
31
2023.01.08 09:00

Иван Первый. Крестный путь лидера русской организации межвоенной Литвы

31