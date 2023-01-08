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2023.01.08 12:10

Лондон организует конференцию по военным преступлениям в Украине

РC
Радио «Cвобода» 2023.01.08 12:10
Доминик Рааб
Доминик Рааб / AP nuotr.

Великобритания организует в марте этого года широкое международное обсуждение сведений о военных преступлениях, совершённых в ходе широкомасштабного российского вторжения на территорию Украины.

На конференции в Лондоне с участием министров юстиции разных стран, как ожидается, будет председательствовать руководитель британского профильного ведомства, заместитель главы правительства Доминик Рааб совместно со своим коллегой из Нидерландов, отмечает в субботу агентство DPA.

Планируется, что участники встречи заслушают отчёт прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о результатах работы этой структуры и о роли мирового сообщества в поддержке расследования.

О подготовке конференции объявлено на фоне всё новых сообщений об ударах российской армии по объектам критической инфраструктуры в Украине. Вследствие атак жители украинских городов и других населённых пунктов столкнулись с длительными отключениями электроэнергии и перебоями с водо- и теплоснабжением в период осенних и зимних холодов.

Прокурор (МУС) Карим Хан в настоящий момент расследует обвинения Киева в адрес российских военных. Украинские власти утверждают, что в ходе боевых действий, которые продолжаются уже 11 месяцев, солдаты вторгшейся в страну российской армии совершали внесудебные расправы над мирным населением, прибегали к пыткам, были случаи изнасилований. Бомбёжки гражданской инфраструктуры Киев также расценивает как военные преступления.

"Российским военным следует знать, что они не могут действовать безнаказанно, и мы будем поддерживать Украину, пока не восторжествует правосудие", – подчёркивает Доминик Рааб.

В прошлом году британское правительство предложило Международному уголовному суду пакет помощи, который включал дополнительное финансирование на сумму в 1,2 миллиона долларов и полицейское содействие.

Российские власти отрицают обвинения в намеренных атаках против гражданского населения, а удары российского Минобороны по энергообъектам называют ответом на действия украинских военных. Москва также отрицает, что ее военные убивали в Украине мирных жителей. Распространение информации об убийствах может грозить уголовным преследованием по статье о так называемых фейках об армии. В частности, за рассуждения в стриме о массовых убийствах жителей Бучи прокуратура запросила 9 лет лишения свободы для оппозиционера Ильи Яшина. 9 декабря суд в Москве приговорил Яшина к восьми с половиной годам колонии.

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