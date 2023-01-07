В Вильнюсе проходит забег «Дорогой жизни и смерти» в память о жертвах событий 13 января 1991 года

7 января в Вильнюсе проходит забег «Дорогой жизни и смерти», посвященный памяти жертв событий 13 января 1991 года, погибших при штурме телебашни Вильнюса советскими войсками.

Забег начнется от Антакальнисского кладбища, где похоронены жертвы событий 1991 года, а закончится у телебашни. Все участники забега, завершившие дистанцию, получат памятные медали. В забеге участвуют около 6 тысяч человек, передает BNS.

Забег «Дорога жизни и смерти» начали проводить в 1992 году. Маршрут забега составляет 9 км.

13 января 1991 года при штурме телебашни Вильнюса советскими войсками погибли 14 человек. В прошлом году Вильнюсский окружной суд признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и более 60 других бывших советских офицеров и офицеров виновными в преступлениях против человечности и военных преступлениях и заочно приговорил их к тюремному заключению.

Новая газета - Балтия