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2023.01.07 12:31

В Вильнюсе проходит забег «Дорогой жизни и смерти» в память о жертвах событий 13 января 1991 года

НГ
Новая газета – Балтия 2023.01.07 12:31
Январские события 1991 года в Вильнюсе
Январские события 1991 года в Вильнюсе / P. Lileikio/LRT nuotr.

7 января в Вильнюсе проходит забег «Дорогой жизни и смерти», посвященный памяти жертв событий 13 января 1991 года, погибших при штурме телебашни Вильнюса советскими войсками.

Забег начнется от Антакальнисского кладбища, где похоронены жертвы событий 1991 года, а закончится у телебашни. Все участники забега, завершившие дистанцию, получат памятные медали. В забеге участвуют около 6 тысяч человек, передает BNS.

Забег «Дорога жизни и смерти» начали проводить в 1992 году. Маршрут забега составляет 9 км.

13 января 1991 года при штурме телебашни Вильнюса советскими войсками погибли 14 человек. В прошлом году Вильнюсский окружной суд признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и более 60 других бывших советских офицеров и офицеров виновными в преступлениях против человечности и военных преступлениях и заочно приговорил их к тюремному заключению.

Новая газета - Балтия

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