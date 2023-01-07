"Процесс пошел": Арестович предупредил о подготовке России к новым наступательным операциям

Надо сделать так, чтобы эта попытка наступать была последняя для Российской Федерации, убежден советник Офиса украинского президента.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал подготовку россиян к новым наступательным операциям.

"Российские "мобики", как раз те, которым повезло, которых сразу не закинули на фронт, которые там 2-3 месяца готовились, они пополнили кадровые части. Сейчас эти части аккуратненько, по роте, по батальону, начинают заводить на фронт. Это не десятки тысяч, это пока десяток тысяч. Но процесс пошел, они будут накапливаться, уже накапливаются", - говорит Арестович.

Арестович отметил, что возле Бахмута Россия сосредоточила 200 000 военнослужащих, но эта цифра не должна пугать украинцев, потому что подготовленных бойцов среди этого количества оккупантов мало.

"Надо сделать так, чтобы эта попытка наступать была последняя для Российской Федерации. А вот это главная задача, именно эта задача обсуждается сейчас международными партнерами. Сегодня было заседание Ставки верховного главнокомандующего, где тоже оговаривались все эти вопросы, а именно, как сделать так, чтобы наступление было последним для России", - добавил Арестович.

Арестович также добавил, что несмотря на недальновидные умы командиров армии России, все же оккупанты поняли, что стоит отказаться от наступления в Запорожской или Харьковской областях. Все силы Россия бросит на Донбасс, говорит советник Офиса президента.

UNIAN