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2023.01.07 00:15

Папа римский поздравил с Рождеством и призвал к шагам для достижения мира в Украине

U
UNIAN 2023.01.07 00:15
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск / AP nuotr.

Франциск призвал много молиться за Украину.

Папа римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Рождеством и направил отдельное послание многострадальному украинскому народу.

"Дорогие братья и сестры, от всей души поздравляю сообщества восточных Церквей, как католические, так и православные", - сказал папа Франциск, сообщают Новости Ватикана.

"Особым образом направляю это приветствие к братьям и сестрам многострадального украинского народа", - сказал он, на что паломники на площади Святого Петра откликнулись аплодисментами.

"Пусть же рождение Спасителя вселит утешение, вселит надежду, вдохновит на конкретные шаги, которые смогут привести к прекращению боев и к миру. Помолимся за Украину и за мир", – призвал он.

Папа Римский о войне в Украине

Папа римский Франциск призвал к "скромному" Рождеству, а не потраченные на подарки деньги он предложил пожертвовать на помощь страждущему народу Украины.

Перед этим он заплакал во время традиционной молитвы в Риме, когда вспомнил о страданиях украинцев.

Кроме того, Франциск предлагал стать посредником в переговорах Украины и России, но в Кремле эту идею отвергли.

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# В мире# Война в Украине
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