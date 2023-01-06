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2023.01.06 21:19

Президент Литвы поздравил православных, старообрядцев и униатов с Рождеством Христовым

LRT.lt
LRT.lt 2023.01.06 21:19
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа / E.Blaževič/LRT nuotr.

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа поздравил верующих – православных, старообрядцев и униатов, – празднующих Рождество в Литве.

«Дорогие, я желаю, чтобы свет и надежда посетили сегодня каждый ваш дом. Пусть Рождественское чудо наполнит теплом и уютом ваши семьи и общины, и пусть вера и любовь к ближнему укажут вам путь во всех жизненных ситуациях», - сказал глава страны.

По словам президента, период тяжелых испытаний еще раз показал, что Литовское государство черпает свою силу в единстве и открытости для всех людей доброй воли, независимо от их национальности и вероисповедания. Об этом свидетельствуют и десятки тысяч граждан Украины, которые нашли убежище в Литве во время войны.

«Желаю вам светлого и радостного Рождества Христова, и пусть этот год принесет вам исполнение ваших самых красивых и сокровенных желаний», - пожелал глава государства верующим.

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