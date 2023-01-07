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Украина вошла в топ-15 армий мира в рейтинге GFP

РC
Радио «Cвобода» 2023.01.07 09:55
Война России против Украины. Украинские военные ведут огонь из самоходной гаубицы французского производства CAESAR по российским позициям вблизи Авдеевки Донецкой области, 26 декабря 2022 года
Война России против Украины. Украинские военные ведут огонь из самоходной гаубицы французского производства CAESAR по российским позициям вблизи Авдеевки Донецкой области, 26 декабря 2022 года / фото AP

Вооруженные силы Украины впервые вошли в топ-15 армий мира в рейтинге Global Firepower (GFP). В прошлом году армия Украины занимала 22-е место.

В этом году ВСУ обошли армии Ирана, Израиля, Австралии, Саудовской Аравии, Испании, Тайваня и Германии. Всего в рейтинге рассматриваются 145 стран.

"Поскольку Украина продолжает свою оборону против России, она увеличила свой показатель индекса GFP за текущий год в результате ответных действий, финансовой и материальной поддержки со стороны Запада, а также введения новых ключевых категорий, что благоприятно сказывается на ее общем положении в списке", – говорится в сообщении.

Первое место в рейтинге занимают США, второе – Россия, а третье – Китай.

США, страны Европы, а также Япония и Австралия уже оказали помощь Украине на миллиарды долларов – военную, финансовую и гуманитарную. Помощь США наиболее существенна. Следом за США по размерам траншей Украине располагаются Великобритания, Германия, Канада и Польша.

Радио Свобода

# В мире
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