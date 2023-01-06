Александр Лукашенко

Новости

27 мин. назад

Лукашенко подписал закон о лишении гражданства экстремистов

Поляки в Вильнюсе, 2016 год

Новости

44 мин. назад

Эксперты: почему поляки Литвы симпатизируют России и Беларуси больше, чем местные русские?

Православное Рождество

Новости

1 ч. назад

В Литве для православных организовываются службы на украинском языке

Батареи ПВО Patriot

Новости

2 ч. назад

Германия анонсировала поставку батареи ПВО "Пэтриот" Украине

Даниэль Наумовас

Новости

2 ч. назад

Глава биобанка Сантаришской больницы: "Появление в Европе нового варианта коронавируса "Кракен" — это только вопрос времени".

Зима

Новости

3 ч. назад

Погода: в Литву вернулась зима

С. Юдин

Новости

3 ч. назад

"Большое спасибо литовскому народу". Защитник "Азовстали": мыслей о возвращении домой просто не было

„Sputnik News“

Новости

4 ч. назад

В Латвии арестовали шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема

Витас Василяускас

Новости

4 ч. назад

Василяускас покидает команду премьера, приступает к работе в МВФ

Россия

Новости

18 ч. назад

Война и сценарии для России: что будет с рублем, ценами и экономикой в целом?

Работа в офисе

Новости

19 ч. назад

Investuok Lietuvoje: иностранцы в Литве трудоустроят 5 000 человек

Бывший папа римский Бенедикт XVI

Новости

20 ч. назад

Науседа: в личности Бенедикта XVI сочетались любовь к ближнему и нетерпимость ко злу

Деньги

Новости

20 ч. назад

Две трети жителей Литвы поддержали бы отмену монет номиналом 1 и 2 евроцента

Витас Урбштас

Новости

20 ч. назад

"В моем сердце жила страсть". Литовский учитель осуществил свою мечту и стал офицером полиции в 53 года

Вальдемарас Рупшис.

Новости

21 ч. назад

Рупшис: цель реформы армейского призыва – 40 тыс. военнослужащих активного резерва

Р. Эрдоган и В. Путин

Новости

21 ч. назад

Эрдоган попросил Путина объявить "одностороннее" перемирие

Новости

2023.01.06 12:17

Лукашенко подписал закон о лишении гражданства экстремистов

DW
Deutsche Welle 2023.01.06 12:17
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / AP nuotr.

Согласно закону, гражданства РБ могут быть лишены белорусы, осужденные по "экстремистским статьям". Новый закон будет распространяться и на людей, у которых белорусское гражданство является единственным.

Руководитель Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки к закону "О гражданстве", позволяющие лишать гражданства белорусов, осужденных по "экстремистским" статьям, следует из сообщения, обнародованного в пятницу, 6 января, на сайте главы государства. Новый закон вступает в силу с лета 2023 года.

Согласно новым правилам, лишить гражданства Беларуси можно тех, кто проживает за пределами страны, осужден за "экстремистскую деятельность" или "нанесение тяжкого вреда" интересам государства. По данным независимого интернет-портала "Медиазона", гражданства Беларуси можно будет лишить за преступления, предусмотренные 55 статьями УК РБ. Новый закон также будет распространяться на людей, у которых белорусское гражданство является единственным.

Заочные суды

В июле прошлого года Лукашенко подписал закон, вводящий в Беларуси институт специального производства. Он позволяет проводить суды заочно. Среди тех, против кого власти Беларуси уже возбудили такое уголовное производство, - трехкратная олимпийская медалистка Александра Герасименя и исполнительный директор "Белорусского фонда спортивной солидарности" Александр Опейкин.

Следственный комитет Беларуси завел специальный Telegram-канал для публикации фамилий людей, в отношении которых начато специальное производство. В настоящее время в списке значатся 17 человек.

DW

# В мире
Поляки в Вильнюсе, 2016 год
Эксклюзив LRT.lt 5
45 мин. назад
Эксклюзив LRT.lt

Эксперты: почему поляки Литвы симпатизируют России и Беларуси больше, чем местные русские?

5
Православное Рождество
1 ч. назад

В Литве для православных организовываются службы на украинском языке

Батареи ПВО Patriot
2 ч. назад

Германия анонсировала поставку батареи ПВО "Пэтриот" Украине

Даниэль Наумовас
2 ч. назад

Глава биобанка Сантаришской больницы: "Появление в Европе нового варианта коронавируса "Кракен" — это только вопрос времени".

Зима
3 ч. назад

Погода: в Литву вернулась зима

С. Юдин
Интервью ЛРТ 7
3 ч. назад
Интервью ЛРТ

"Большое спасибо литовскому народу". Защитник "Азовстали": мыслей о возвращении домой просто не было

7
„Sputnik News“
4 ч. назад

В Латвии арестовали шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема

Витас Василяускас
4 ч. назад

Василяускас покидает команду премьера, приступает к работе в МВФ

Россия
5
18 ч. назад

Война и сценарии для России: что будет с рублем, ценами и экономикой в целом?

5
Работа в офисе
19 ч. назад

Investuok Lietuvoje: иностранцы в Литве трудоустроят 5 000 человек

Вильнюсская рождественская елка
2023.01.05 14:00

Православное Рождество в Вильнюсе на Кафедральной площади: выступление ансамблей и поздравление священника из Киева

Вильнюсский аэропорт
2023.01.05 14:25

В Вильнюсском аэропорту будут проверять сточные воды - с чем это связано?

Работа в офисе
2023.01.05 17:24

Investuok Lietuvoje: иностранцы в Литве трудоустроят 5 000 человек

Йонас Оман
2023.01.05 12:49

Йонас Оман: 2023 год будет очень сложным - Путин хочет расширить конфликт, вовлечь другие страны

Р. Эрдоган и В. Путин
2023.01.05 15:00

Эрдоган попросил Путина объявить "одностороннее" перемирие

Витас Урбштас
2023.01.05 16:08

"В моем сердце жила страсть". Литовский учитель осуществил свою мечту и стал офицером полиции в 53 года

Даниэль Наумовас
2023.01.06 09:54

Глава биобанка Сантаришской больницы: "Появление в Европе нового варианта коронавируса "Кракен" — это только вопрос времени".

Россия
5
2023.01.05 18:10

Война и сценарии для России: что будет с рублем, ценами и экономикой в целом?

5
Патриарх Кирилл с Владимиром Путиным
2023.01.05 13:30

Патриарх Кирилл призвал объявить «рождественское перемирие» с Украиной на 1,5 дня

„Sputnik News“
2023.01.06 08:39

В Латвии арестовали шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема