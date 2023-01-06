Лукашенко подписал закон о лишении гражданства экстремистов

Согласно закону, гражданства РБ могут быть лишены белорусы, осужденные по "экстремистским статьям". Новый закон будет распространяться и на людей, у которых белорусское гражданство является единственным.

Руководитель Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки к закону "О гражданстве", позволяющие лишать гражданства белорусов, осужденных по "экстремистским" статьям, следует из сообщения, обнародованного в пятницу, 6 января, на сайте главы государства. Новый закон вступает в силу с лета 2023 года.

Согласно новым правилам, лишить гражданства Беларуси можно тех, кто проживает за пределами страны, осужден за "экстремистскую деятельность" или "нанесение тяжкого вреда" интересам государства. По данным независимого интернет-портала "Медиазона", гражданства Беларуси можно будет лишить за преступления, предусмотренные 55 статьями УК РБ. Новый закон также будет распространяться на людей, у которых белорусское гражданство является единственным.

Заочные суды



В июле прошлого года Лукашенко подписал закон, вводящий в Беларуси институт специального производства. Он позволяет проводить суды заочно. Среди тех, против кого власти Беларуси уже возбудили такое уголовное производство, - трехкратная олимпийская медалистка Александра Герасименя и исполнительный директор "Белорусского фонда спортивной солидарности" Александр Опейкин.

Следственный комитет Беларуси завел специальный Telegram-канал для публикации фамилий людей, в отношении которых начато специальное производство. В настоящее время в списке значатся 17 человек.



DW