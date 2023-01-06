Василяускас покидает команду премьера, приступает к работе в МВФ

Один из организаторов реформы госслужбы, советник премьер-министра Витас Василяускас завершает свою карьеру в команде премьера и приступает к работе в правлении Международного валютного фонда (МВФ).

Василяускас подтвердил BNS, что пятница – его последний рабочий день в канцелярии правительства, а в Вашингтоне он приступит к работе 17 января.

Василяускас будет представлять группу Северных и Балтийских стран в правлении МВФ в 2023-2026 годах. Впервые ее будет представлять делегированный странами Балтии представитель.

«Что касается будущего, то этот год будет непростым для международных финансов и мировой экономики, поэтому роль МВФ как стабилизатора будет очень важной», — добавил он.

Василяускас сменит отработавшего свой срок полномочий представителя Финляндии Мику Посо. В соответствии с соглашением между Северными и Балтийскими странами, страны могут выдвигать своего кандидата на должность исполнительного директора группы на ротационной основе.

Его миссия и ответственность будут заключаться в том, чтобы интересы этих стран и согласованные позиции членов группы были наилучшим образом представлены в процессе принятия решений МВФ.