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2023.01.06 08:23

Василяускас покидает команду премьера, приступает к работе в МВФ

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BNS, LRT.lt 2023.01.06 08:23
Витас Василяускас
Витас Василяускас / E. Blaževič/LRT nuotr.

Один из организаторов реформы госслужбы, советник премьер-министра Витас Василяускас завершает свою карьеру в команде премьера и приступает к работе в правлении Международного валютного фонда (МВФ).

Василяускас подтвердил BNS, что пятница – его последний рабочий день в канцелярии правительства, а в Вашингтоне он приступит к работе 17 января.

Василяускас будет представлять группу Северных и Балтийских стран в правлении МВФ в 2023-2026 годах. Впервые ее будет представлять делегированный странами Балтии представитель.

«Что касается будущего, то этот год будет непростым для международных финансов и мировой экономики, поэтому роль МВФ как стабилизатора будет очень важной», — добавил он.

Василяускас сменит отработавшего свой срок полномочий представителя Финляндии Мику Посо. В соответствии с соглашением между Северными и Балтийскими странами, страны могут выдвигать своего кандидата на должность исполнительного директора группы на ротационной основе.

Его миссия и ответственность будут заключаться в том, чтобы интересы этих стран и согласованные позиции членов группы были наилучшим образом представлены в процессе принятия решений МВФ.

# Литва
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