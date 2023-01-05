Вильнюсский аэропорт

Новости

5 мин. назад

В Вильнюсском аэропорту будут проверять сточные воды - с чем это связано?

Вильнюсская рождественская елка

Новости

30 мин. назад

Православное Рождество в Вильнюсе на Кафедральной площади: выступление ансамблей и поздравление священника из Киева

Патриарх Кирилл с Владимиром Путиным

Новости

1 ч. назад

Патриарх Кирилл призвал объявить «рождественское перемирие» с Украиной на 1,5 дня

Евгений Пригожин

Новости

1 ч. назад

Пригожин сообщил о снятии судимости с воевавших в Украине заключённых

Йонас Оман

Новости

1 ч. назад

Йонас Оман: 2023 год будет очень сложным - Путин хочет расширить конфликт, вовлечь другие страны

Призывники

Новости

1 ч. назад

Министр предлагает сократить срок службы до полугода, увеличить число призывников

Шлагбаум в парке Вингис

Новости

2 ч. назад

Информация для гостей парка Вингис: власти ограничивают количество въезжающих автомобилей

Протесты в Беларуси

Новости

2 ч. назад

В суде Минска начался процесс над правозащитником Алесем Беляцким

Протесты возле посольства Грузии в Литве

Новости

4 ч. назад

В Вильнюсе перед посольством Грузии протестующие требовали освобождения Саакашвили из тюрьмы

Amazon

Новости

4 ч. назад

Компания Amazon из-за кризиса увольняет более 18 тысяч сотрудников

Призывники

Новости

4 ч. назад

В Минобороны Литвы будут составлены списки призывников этого года

Владимир Зеленский и Джо Байден

Новости

5 ч. назад

Байден подтвердил, что США могут отправить Украине современные боевые бронемашины Bradley

Зима

Новости

5 ч. назад

Погода: зима возвращается - местами до минус 18

Война в Украине

Новости

5 ч. назад

Украинский журналист: "Как бы нам ни хотелось, чтобы Россия распалась, это произойдет не скоро"

Симонас Стрельцовас

Новости

5 ч. назад

В должность вступил новый директор Музея еврейской истории им. Виленского Гаона

А. Изгородин

Новости

6 ч. назад

Экономист Александр Изгородин: "Во втором полугодии 2023 года инфляция вернется в Литву"

Новости

2023.01.05 14:25

В Вильнюсском аэропорту будут проверять сточные воды - с чем это связано?

B
BNS, LRT.lt 2023.01.05 14:25
Вильнюсский аэропорт
Вильнюсский аэропорт / E. Blaževič/LRT nuotr.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 в Китае планируется начать исследование сточных вод в Вильнюсском аэропорту.

Как сказал в четверг журналистам представитель Министерства здравоохранения Аудрюс Щепонавичюс, эти действия намечается предпринять после консультаций, прошедших на этой неделе на уровне Евросоюза.

«Это вопрос не дней, а, скорее, недель», — сказал директор Департамента общественного здоровья Минздрава, комментируя запланированные исследования в Вильнюсском аэропорту.

«Мы решаем, как это может быть реализовано», — добавил он.

Щепонавичюс также подчеркнул, что ЕС рекомендует туристам из Китая сдавать экспресс-тест на антиген коронавируса и путешествовать только с отрицательным результатом.

Помимо прочего, Сообщество также рекомендовало странам продолжать свои исследования в области секвенирования. По данным Минздрава, в настоящее время в Литве исследуется около 3,5% заболеваний.

И все же директор Департамента общественного здоровья Минздрава подчеркнул, что туристов из Китая в Литве немного, их количество достигает 1,6 тыс. в год, а большинство жителей привиты или переболели.

Представитель Минздрава заявил, что возможные ограничения для европейцев "не обсуждались».

ЕС провел консультации о возможных ограничениях для путешественников из Китая после того, как в самой густонаселенной стране мира после ослабления строгих ограничений из-за вируса возросло число заболеваний COVID-19.

# Литва
Вильнюсская рождественская елка
31 мин. назад

Православное Рождество в Вильнюсе на Кафедральной площади: выступление ансамблей и поздравление священника из Киева

Патриарх Кирилл с Владимиром Путиным
1 ч. назад

Патриарх Кирилл призвал объявить «рождественское перемирие» с Украиной на 1,5 дня

Евгений Пригожин
1 ч. назад

Пригожин сообщил о снятии судимости с воевавших в Украине заключённых

Йонас Оман
1 ч. назад

Йонас Оман: 2023 год будет очень сложным - Путин хочет расширить конфликт, вовлечь другие страны

Призывники
1 ч. назад

Министр предлагает сократить срок службы до полугода, увеличить число призывников

Шлагбаум в парке Вингис
2 ч. назад

Информация для гостей парка Вингис: власти ограничивают количество въезжающих автомобилей

Протесты в Беларуси
2 ч. назад

В суде Минска начался процесс над правозащитником Алесем Беляцким

Протесты возле посольства Грузии в Литве
4 ч. назад

В Вильнюсе перед посольством Грузии протестующие требовали освобождения Саакашвили из тюрьмы

Amazon
4 ч. назад

Компания Amazon из-за кризиса увольняет более 18 тысяч сотрудников

Призывники
4 ч. назад

В Минобороны Литвы будут составлены списки призывников этого года

Нападение на врача в Кедайняй
2023.01.04 16:00

Нападение на врача в новогоднюю ночь в Кедайняй: появилось видео агрессивного поведения пациента

Мобилизация в России
2023.01.04 16:51

Очевидец рассказал о гибели 200 российских военных в Макеевке

Рига
2023.01.04 18:12

В Латвии экзамен на знание госязыка должны сдать почти 18 000 граждан РФ и Беларуси

Протесты возле посольства Грузии в Литве
2023.01.05 10:06

В Вильнюсе перед посольством Грузии протестующие требовали освобождения Саакашвили из тюрьмы

А. Изгородин
2023.01.05 08:30

Экономист Александр Изгородин: "Во втором полугодии 2023 года инфляция вернется в Литву"

В. Зеленский
2023.01.04 14:42

Зеленский заявил о подготовке «новых мобилизационных процессов» в России

Война в Украине
Интервью ЛРТ 6
2023.01.05 09:00
Интервью ЛРТ

Украинский журналист: "Как бы нам ни хотелось, чтобы Россия распалась, это произойдет не скоро"

6
Руслан Хасбулатов
2023.01.04 17:21

Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Хасбулатов

Симонас Стрельцовас
2023.01.05 08:39

В должность вступил новый директор Музея еврейской истории им. Виленского Гаона

Электричество и газ
2023.01.04 15:14

Кабмин Литвы выделил 557 млн евро на компенсации за электричество и газ