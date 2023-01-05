В Вильнюсском аэропорту будут проверять сточные воды - с чем это связано?

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 в Китае планируется начать исследование сточных вод в Вильнюсском аэропорту.
Как сказал в четверг журналистам представитель Министерства здравоохранения Аудрюс Щепонавичюс, эти действия намечается предпринять после консультаций, прошедших на этой неделе на уровне Евросоюза.
«Это вопрос не дней, а, скорее, недель», — сказал директор Департамента общественного здоровья Минздрава, комментируя запланированные исследования в Вильнюсском аэропорту.
«Мы решаем, как это может быть реализовано», — добавил он.
Щепонавичюс также подчеркнул, что ЕС рекомендует туристам из Китая сдавать экспресс-тест на антиген коронавируса и путешествовать только с отрицательным результатом.
Помимо прочего, Сообщество также рекомендовало странам продолжать свои исследования в области секвенирования. По данным Минздрава, в настоящее время в Литве исследуется около 3,5% заболеваний.
И все же директор Департамента общественного здоровья Минздрава подчеркнул, что туристов из Китая в Литве немного, их количество достигает 1,6 тыс. в год, а большинство жителей привиты или переболели.
Представитель Минздрава заявил, что возможные ограничения для европейцев "не обсуждались».
ЕС провел консультации о возможных ограничениях для путешественников из Китая после того, как в самой густонаселенной стране мира после ослабления строгих ограничений из-за вируса возросло число заболеваний COVID-19.