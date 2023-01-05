Байден подтвердил, что США могут отправить Украине современные боевые бронемашины Bradley

Президент США Джо Байден подтвердил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки боевых машин пехоты Bradley в Украину. О том, что Киеву могут поставить эти бронемашины, в декабре сообщало агентство Bloomberg.

Во время общения с журналистами в штате Кентукки Байдена спросили, возможны ли поставки БМП Bradley Киеву. "Да", – ответил президент США. При этом он не привел никаких подробностей и примерных сроков.

Бронемашины Bradley, оснащенные мощным огнестрельным орудием, используются американскими военными начиная с середины 1980-х годов. Bradley рассчитаны на перевозку пехоты и разведчиков и позволят усилить огневую мощь ВСУ и укрепят возможности украинских военных в позиционных боях.

В то же время стало известно, что власти Франции передадут Украине колесные танки AMX-10 RC и бронетранспортеры Bastion. Об этом написал в своем твиттере президент страны Эммануэль Макрон. В Елисейском дворце уточнили, что это первый случай, когда танки западного производства будут поставлены украинским вооруженным силам. Какое количество колесных танков AMX-10 RC и в какие сроки передадут Украине, не разглашается.

В конце 2022 года в Конгресс был внесен законопроект о бюджете на 2023 финансовый год, включающий почти $45 млрд на помощь Украине. Джо Байден одобрил проект бюджета. В целом за 2022 год Киев получил более $120 млрд помощи.

Кроме того, предоставление нового пакета финансовой помощи Украине утвердил и Евросоюз. Согласно предложению Еврокомиссии, страны ЕС предоставят Киеву €18 млрд в виде льготных кредитов, на погашение которых Украине дадут 35 лет начиная с 2033 года.

"Настоящее время"