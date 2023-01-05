Погода: зима возвращается - местами до минус 18

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Зима / BNS nuotr.

По словам синоптиков, с пятницы в Литве стремительно похолодает, но после выходных погода снова вернется к плюсовым температурам. 

В четверг в стране будет пасмурно и сыро. Во многих районах ожидаются осадки: на севере страны - снег с дождем, а на юге дождь. Будет дуть сильный, северо-восточный ветер с порывами до 15–17 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 1 до 6 градусов выше нуля.

В пятницу ночью в южных районах страны пройдет небольшой снег, днем - без осадков. Ветер будет северо-восточным с порывами до 8-13 м/с. Ночью на севере страны температура опустится до 9-14 градусов ниже нуля, а местами - до 15-18 градусов ниже нуля. Днем температура будет в пределах 8-13 градусов ниже нуля.

Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах, поэтому призывают водителей быть осторожными.

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