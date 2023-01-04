Спустя почти год войны: более 260 литовских компаний по-прежнему экспортируют продукцию в Россию

Государственное агентство данных сообщает, что чуть более половины литовских компаний, экспортирующих продукцию в Россию, разорвали деловые связи со страной-агресором за последний год. Но есть и те, которые по-прежнему находятся на российском рынке. Бизнес-ассоциации призывают правительство обнародовать информацию о предприятиях, работающих с Россией и Беларусью.

Скоро исполнится год с тех пор, как Россия напала на Украину. Некоторые литовские предприятия сразу же объявили о том, что разорвут свои связи с агрессором. Например, компания Daumantai, производящая соусы, уже продала свой завод в Калининграде, которым она управляла через компанию в Нидерландах, и заявляет, что юридические процедуры будут завершены в январе.

"Vičiūnų Grupė", имеющая завод в Калининграде, сообщила ЛРТ, что не собирается комментировать процесс продажи и текущий статус бизнеса в России.

Согласно последним данным Государственного агентства данных, более 260 литовских компаний по-прежнему экспортируют продукцию в Россию. Число литовских компаний, экспортирующих продукцию в Беларусь, выросло до 746 в последний год войны.

"Те, кто решительно сворачивались, бизнес свернули. Некоторые из компаний до сих пор имеют бизнес в странах-агрессорах, т.е. в России и Беларуси. Я думаю, что те компании, которые еще работают, возможно, собираются остаться там на более длительный срок", - комментирует вице-президент Конфедерации бизнеса Марюс Дубниковас.

Марюс Дубниковас / BNS nuotr.

Наибольшее количество литовских компаний поставляют в Россию оптику, медицинские и измерительные приборы, транспортные средства, электрооборудование и видеозвуковое оборудование, а также котлы и механическое оборудование. На пятом месте находятся компании, экспортирующие вату, войлок и канаты.

"Если смотреть на статистику торговли, то те товары, которые не попали под санкции, действительно идут из Литвы в Россию. И мы видим, что торговля с Россией продолжает расти", - говорит Сигитас Бесагирскас, президент Вильнюсской ассоциации промышленности и бизнеса.

По данным Государственного агентства данных, в первом квартале прошлого года стоимость литовского экспорта в Россию составила более €770 млн, а в третьем квартале прошлого года превысила €850 млн. Однако статистика также включает электроэнергию, поступающую в Россию через общее кольцо, рассчитанную по биржевым ценам, несмотря на то, что Литва не продает электроэнергию в Россию. Без учета электроэнергии экспорт в Россию, согласно статистике, снизился, но незначительно - чуть более чем на одну десятую.

Сигитас Бесагирскас / LRT stop kadras

"Экспорт литовских товаров как в Россию, так и в Беларусь в течение всего этого года значительно сокращался. Что касается нелитовской продукции, то это уже относится к ЕС в целом и к тому, что другие страны ЕС экспортируют через Литву. Правильно ли это - вопрос этики и совести каждого предприятия", - говорит Каролис Жемайтис, заместитель министра экономики и инноваций.

Предприятия, сотрудничающие с агрессором, рискуют попасть под санкции, если они ведут бизнес с предприятиями, в отношении которых введены санкции, говорит вице-президент Конфедерации бизнеса. И проблема не только в этом.

"Это прежде всего финансовый риск, они могут потерять эти предприятия в любой момент. Во-вторых, они берут на себя репутационный риск, они действительно могут сильно пострадать на литовском или местном рынке и в глазах своих клиентов", - говорит М. Дубниковас.

Магазин в России / AP nuotr.

Однако в открытом доступе нет полной информации о литовских компаниях, работающих в России: эксперты говорят, что нельзя легально публиковать статистику о компаниях, сотрудничающих с агрессорами, без их согласия. Президент Ассоциации промышленности и бизнеса призывает власти изменить этот порядок.

"По крайней мере, названия компаний, которые все еще работают в России и Беларуси и не собираются закрывать там бизнес, должны быть обнародованы, потому что лично я не хотел бы покупать товары компании, которая торгует с Россией", - подчеркивает С. Бесагирскас.

"Мы, конечно, будем очень серьезно обсуждать это в Комитете. Коммерческие отношения с террористическим государством, по сути, означают, что вы также несете определенное моральное бремя, поскольку ваши связи и поддержание отношений с этим государством позволяют ему продолжать функционировать", - сказал Лауринас Кащюнас, председатель Сейма.