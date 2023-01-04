Философ Гинтаутас Мажейкис: русскоязычные в Литве разделились на множество взаимоисключающих групп

Жители Литвы наиболее положительно относятся к Польше, наименее положительно – к России, показывают данные опроса, проведенного компанией «Baltijos tyrimai» по заказу ЛРТ. Тех, кто положительно оценивает Польшу, оказалось 90%, 81% высказался положительно в отношении Украины. Интересно, что 11% русскоязычных респондентов высказались положительно в отношении России, а 83% оценили свое отношение к соседней стране отрицательно.

Философ Гинтаутас Мажейкис в интервью Радио ЛРТ сказал, что русскоязычные Литвы исчезли как единая группа и разделились на множество взаимоисключающих групп.



- С чем, на ваш взгляд, связано то, что уровень доверия к Польше у жителей Литвы так высок?

- Да, это очень важное геополитическое региональное европейское изменение. Геополитическое потому, что в Центральной и Восточной Европе постепенно формируется новый геополитический центр, который начинает играть важную роль не только в Евросоюзе, но и определять жизнь Европы и влиять на развитие некоторых других близлежащих континентов.

А с точки зрения региональной политики это тоже очень важные изменения, потому что долгое время в Литве развивалась, насаждалась, распространялась антипольская политика, и, более того, поляки рассматривались как не совсем дружелюбный или даже недружелюбный народ, и поэтому все это распространялось на интерпретацию истории, где только независимое Княжество Литовское рассматривалась положительно, а отношения с Польшей, Люблинская уния и другие договоры рассматривались очень критически или даже негативно.



И несмотря на всю эту историю, особенно между двумя войнами (в независимой Литве вообще была распространена антипольская пропаганда), сейчас мы видим резкое изменение отношения к Польше и к полякам, симпатию к их политике, и к экономической, и к международной, и вообще к тому, как она себя ведет.

Президенты Польши А. Дуда и Литвы Г. Науседа / Фото Э. Блажевича/LRT

На это влияют и соседские отношения, то, что это единственная нормальная открытая наземная граница. С Латвией у нас тоже есть наземная граница, но с Польшей у нас бóльшие экономические интересы.

Но еще это и влияние, конечно, войны в Украине, то, что и Польша так сильно поддерживает Украину, и Литва поддерживает. И в принципе совпало отношение к нелегальной миграции, нелегальным туристам, которые летят через Минск и пытаются попасть в Польшу, Литву и, отчасти, в Латвию. Но это также война России в Украине, в которой и Польша, и Литва, и Латвия, и другие страны очень сильно, а в нашем случае Польша и Литва не только сильно, но и совместно поддерживают украинскую позицию – все это повлияло на важные изменения, которые будут иметь не только краткосрочный, но и долгосрочный эффект, долгосрочные результаты.



И, видимо, эти положительные тенденции мы и увидим в будущем, и не только в политическом, но и в экономическом, и в военном отношении.

- Украина по результатам опроса оказалась на третьем месте. Ее положительно оценивает 81% респондентов. Это связано только с войной или мы уже давно дружим с Украиной?

Акция в поддержку Украины / Фото Ю. Стацявичюса/LRT

- Я думаю, что в Литве результаты несколько отличались бы от того, что было бы, если бы подобные опросы проводились в Украине. Потому что, например, отдельно и Университет Витаутаса Великого, и другие университеты проводили малорепрезентативные опросы среди беженцев из Украины в Литву. И украинцы по результатам исследований в большинстве своем были удивлены такими теплыми отношениями с Литвой.



Поскольку, будучи в Украине, они не рассматривали Литву как потенциального дружелюбного соседа. Не то что они к Литве плохо относились – Литва вообще не присутствовала в их дискурсе и в их разговорах: ну, есть там какая-то Прибалтика, какие-то там отношения с ними; может, и можно следовать некоторым их примерам, а можно и не следовать. Но так, чтобы стратегически рассматривать Литву как своего партнера или как близкую себе, дружелюбную страну – таких случаев мало.

Если мы посмотрим на такой интересный пример, как голосование на "Евровидении", за исключением последнего года, уже во время войны, то раньше, до этого, особенно до 2014 года в Украине вообще не было никакого внимания к Литве. После 2014-го отношение постепенно меняется, и, конечно, улучшается. А в Литве все это происходило скачкообразно, и сейчас, конечно, очень хорошее отношение к Украине.

Акция в поддержку Украины / Фото Ю. Стацявичюса/LRT

Причем мы с экспертами много обсуждали, что это очень хорошее, доброе отношение к Украине влияет на внутреннюю политику Литвы. То есть, например, даже в экономическом кризисе в Литве можно винить кого угодно: правительство как отдельную партию отдельных людей, то, что они принимают нехорошие законы или их политика плохая; но критиковать Украину или помощь Украине не принято. То есть правительство виновато в том, что электричество дорожает, но говорить о том, что энергетические проблему у нас из-за того, что идет война в Украине и каким-то образом украинцы были бы виноваты, – нет, такого не говорится.



И это очень интересно, потому что политика по отношению к Украине – как бы табу, святое. Критиковать отношения никак нельзя, но зато правительство и остальные органы, муниципалитеты должны решать собственные внутренние проблемы несмотря на то, что идет война.

Г. Мажейкис / Фото Э. Блажевича/LRT

- По результатам этого опроса оказалось, что русскоязычные жители, в принципе, не сильно выбиваются из средних показателей отношения к России: 11% тех, кто поддерживает Россию при примерно 10-ти жителях в среднем. Вас не удивил этот факт?

- Да, это удивило. Вообще, надо иметь в виду, что если мы смотрим только на опросы последнего времени, то тенденции мало видны. Но если сравним, например, 2013 год, то есть ситуацию до крымской оккупации, до войны в Донбассе, и современные опросы, то мы увидим резкое изменение отношения и русских в Литве, и по отношению к русским, или, более широко, к русскоязычным, того, как поляки смотрят на существующую ситуацию. И мы видим, что, как вы сейчас и говорили, русскоязычные мало чем отличаются от говорящих по-литовски своими предпочтениями и политическими взглядами.

Да, это изменение, конечно, очень существенно. Это означает, что российская пропаганда в Балтийских странах не действует столь эффективно и, собственно, в Литве.



В Латвии тоже очень большие изменения среди русскоговорящих – резко уменьшается количество людей, которые поддерживают путинскую политику или российскую политику. Эта очень похожая тенденция в балтийских странах говорит о том, что, да, несмотря на закрытие российских каналов, любой человек в Литве может поставить спутниковую антенну и смотреть все, что запрещено (спутниковых антенн запрет не касается), Интернет в Литве открыт полностью, на YouTube вы можете смотреть любые пропагандистские каналы. И, тем не менее, этот эффект российской пропаганды маленький или почти незаметный.

Этот феномен мы стали обсуждать после 2014-го года. Что означает «русскоязычные в балтийских странах»? Русскоязычные начали разделяться на множество групп. Они исчезли как единая группа и появились, определились как множество даже взаимоисключающих групп, то есть появились белорусы, говорящие на русском, украинцы, говорящие на русском, россияне говорящие на русском, неопределившиеся люди, говорящие на русском.



Причем, даже россияне разделились на тех, кто, скажем, представляет и поддерживает ярую оппозицию, например, Навального, и тех, которые нейтральны, например, те, кто в Литву приехал по интересам бизнеса. И те, которые поддерживают Путина, – вначале казалось, что их должно быть большинство, но они оказались в совершенном меньшинстве.