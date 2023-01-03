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2023.01.03 12:40

Расследование убийства 15-летней девушки в Шяуляй: подозреваемым грозит от 8 до 20 лет тюрьмы

LRT.lt
LRT.lt 2023.01.03 12:40
Убийство девочки в Шауляй
Убийство девочки в Шауляй / Etaplius.lt nuotr.

Региональная прокуратура завершила досудебное расследование по делу об убийстве 15-летней девушки в Шяуляй, которое произошло 4 июля прошлого года. Четырем подозреваемым были предъявлены обвинения. 

Прокуроры передают дело в суд после переквалификации преступления с убийства на крайне жестокое убийство, а одному подозреваемому было предъявлено обвинение в сокрытии особо тяжкого преступления.

Подозрения в убийстве были предъявлены молодому человеку 2001 года рождения, девушке 2007 года рождения и молодым людям 1999 и 2004 годов рождения. Все подозреваемые находятся за решеткой с начала июля.

Юрате Тамашаускене, прокурор Шяуляйской региональной прокуратуры, руководившая досудебным расследованием, сообщила журналистам во вторник, что расследование убийства девушки-подростка проводилось в течение пяти месяцев.

"В ходе досудебного следствия преступление было переквалифицировано из простого убийства в крайне жестокое убийство. Такая квалификация преступления была выбрана с учетом собранных данных и заключений судебно-медицинских экспертов о полученных жертвой травмах и увечьях, которых было более десятка", - сказала Тамашаускене.

С учетом жестокости преступления, всем подозреваемым были проведены психиатрические экспертизы.

Прокурор напомнил, что Уголовный кодекс (УК) предусматривает, что убийство наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет, а статья УК, в которую переквалифицировано преступление, предусматривает, что убийство человека путем пыток или иной особой жестокости наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненным лишением свободы.

"Трое из обвиняемых судимы ранее не были, один имеет судимость", - сказала прокурор Тамашаускене.

Прокурор Тамашаускене подтвердила ранее обсуждавшуюся в СМИ версию о том, что лица, которым сейчас предъявлены обвинения, сами позвонили в полицию после убийства. По ее словам, это не облегчает положение обвиняемых.

"Это была попытка скрыть преступление", - сказала она.

Тамашаускене отметила, что один из обвиняемых признает свою вину, а остальные - нет. Отвечая на вопрос о мотиве преступления, прокурор сказала, что обвиняемые высказывали различные версии, но в целом они не хотели раскрывать, почему была убита 15-летняя девочка.

"В ходе досудебного расследования было названо несколько мотивов, каждый из обвиняемых озвучил свою версию. Мы считаем, что мотив был не один. Одним из мотивов были сплетни и личные отношения", - пояснила Тамашаускене.

LRT.lt напоминает, что тело девушки 2006 года рождения в июле прошлого года в городе Шауляй было найдено завернутым в ковер возле мусорных баков с раной в голове.

# Литва
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