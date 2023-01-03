Погода: на смену теплу придут сильный ветер и дождь со снегом

В Литве со вторника ожидается сырая, холодная погода и осадки в виде дождя со снегом.

Во вторник в Литве будет пасмурно, местами ожидаются осадки - преимущественно небольшой дождь. Во второй половине дня дождь пройдет по всей территории страны, местами прогнозируется снег. Будет дуть сильный, порывистый северо-западный ветер 15-20 м/с. Температура будет колебаться в пределах 4 - 6 градусов выше нуля.

В ночь на среду ожидаются кратковременные осадки в виде дождя со снегом. Температура ночью - от 4 градусов ниже нуля до 1 градуса выше нуля, днем - 0-4 градуса выше нуля.

В четверг во многих районах пройдет мокрый снег. Местами гололедица. Температура ночью - 2-3 градуса ниже нуля, а днем - от 1 градуса ниже нуля до 4 градусов выше нуля.