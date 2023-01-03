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2023.01.03 08:58

В Апостольской нунциатуре в Вильнюсе можно почтить память Бенедикта XVI

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BNS, LRT.lt 2023.01.03 08:58
Папа римский Бенедикт XVI в 2005 году
Папа римский Бенедикт XVI в 2005 году / AP nuotr.

Почтить память Папы Римского на покое Бенедикта XVI в Апостольской нунциатуре в Вильнюсе можно будет во вторник и в среду.

„С 10 часов до 12 часов и с 16 часов до 18 часов все могут прийти и попрощаться, оставить запись в книге соболезнований", – сообщил BNS секретариат Апостольской нунциатуры.

Во вторник оставить запись в книге соболезнований и почтить память скончавшегося 31 декабря Папы на покое Бенедикта XVI планирует президент Литвы Гитанас Науседа.

Он также намеревается в четверг присутствовать на похоронах Папы в Ватикане.

Папа Бенедикт XVI скончался в субботу в возрасте 95 лет. Католическую церковь он возглавлял восемь лет - с 2005 по 2013.

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