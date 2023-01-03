Экономист Екатерина Рояка: "Введение евро в Хорватии приведет к значительному экономическому успеху"

Хорватия с 1 января вступила в Шенгенскую зону, став 27-м участником объединения, между странами которого нет пограничного контроля. Кроме того, государство присоединилось к зоне евро и начало использовать единую европейскую валюту вместо национальной валюты куна, став 20-м из 27 стран, перешедших на евро. Для перехода на евро Загреб должен был выполнить ряд экономических условий, в частности обеспечить стабильный обменный курс и низкую инфляцию.

Экономист Екатерина Рояка в интервью русской службе Радио ЛРТ отметила, что на сегодняшний день хорваты больше всего опасаются, что введение евро может привести к дополнительному росту цен.



- Екатерина, как введение евро в Хорватии отразится на Евросоюзе и европейской экономике?

- Для Европейского Союза, пожалуй, наиболее символично то, что продолжается интеграция: присоединение Хорватии к Шенгенской зоне и зоне евро стало символом дальнейшего роста ЕС.

Что касается самой экономики, то наибольшие положительные эмоции, конечно, должны быть у экономики самой Хорватии. Это связано с тем, что экономика Хорватии очень сильно связана с европейскими странами.



Если мы посмотрим на структуру внешней торговли этого государства, то основные страны, с которыми Хорватия общается и которые экономически друг друга поддерживают – Италия, Германия, Словения. Кроме того, не стоит забывать, что Хорватия – это страна с самой длинной наземной границей в Европейском Союзе (более 1300 км).



И это, безусловно, тоже даст сильный толчок для туристического сектора, который в Хорватии составляет 20% ВВП – это примерно столько же, сколько генерирует в Литве промышленность. Согласитесь, это - очень существенная часть экономики, которая, получив дополнительный толчок, скорее всего, поднимет хорватский ВВП, что положительно скажется на доходах населения и на росте экономики.

- Большинство жителей Хорватии положительно оценивают введение евро. Тем не менее, некоторые все же с осторожностью отнеслись к отказу от собственной денежной единицы. Екатерина, как бы вы прокомментировали это?

- Во-первых, это связано с политической ситуацией. Политическая ситуация в мире на данный момент не вносит определенных положительных ожиданий, а люди хотят стабильности, насколько, конечно, это возможно. А евро – это символ стабильности.

Во-вторых, очень хорошая работа была проведена и хорватскими экспертами для того, чтобы объяснить, насколько значимо вступление Хорватии в Шенгенскую зону и в еврозону. И, безусловно, еврозона поможет защитить экономику Хорватии от определенных резких колебаний.

Хорватия перешла на евро / Армин Дургут, AP/DPA

Что касается негативных настроений и осторожности, скорее всего, опасения сводятся к инфляции. Как в общем-то было и в Литве, и в других странах Балтии при вступлении в еврозону.



На сегодняшний день хорваты больше всего опасаются, что введение евро может привести к дополнительному росту цен. Это связано с округлением цен (конвертацией), что случается в первый и второй годы после введения евро. И еще один дополнительный фактор, который тоже может внести некоторые опасения – кредитование. В условиях экономических трудностей кредитование может стать более сложным. Но на примерах других стран мы видим, что в долгосрочной перспективе (в течение трех-пяти лет) и инфляционные потери, и кредитование, скажем, потеря своей независимой денежной политики, значительно окупятся положительными эффектами, которые предлагает вступление в Шенгенскую зону и в еврозону.



И для Хорватии, повторюсь, которая очень сильно «связана» с такими экономиками, как итальянская, немецкая, словенская, этот шаг должен привести к значительному успеху с экономической точки зрения.

Как сообщает Радио "Свобода", в течение двух недель хорватская куна и евро будут равноправно использоваться для наличных расчётов. В июле Хорватский монетный двор начал чеканить монеты евро с национальными мотивами страны. В ноябре 2022 года хорватский парламент принял первый государственный бюджет страны, номинированный в евро.