Невероятная оттепель в Литве уже побила 3 ​​погодных рекорда

Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что настолько тепло еще никогда не было. По предварительным данным, установлено 3 новых рекорда.

Объявлено, что улучшены температурные рекорды за 31 декабря, 1 января и за весь январь месяц.

Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что в воскресенье в полдень температура воздуха в Сувалкии местами достигала 14 градусов тепла.

LRT.lt напоминает, что в воскресенье, в первый день года, температура поднимется до 8-13 градусов по Цельсию. Уже утром температура местами достигала 10-12 градусов тепла.

Несмотря на то, что температура будет высокой, день ожидается пасмурным, небольшие прояснения возможны разве что на юге страны. Во многих местах (преимущественно в северной части) возможны дожди.

Ветер юго-западного направления будет достаточно сильным, местами его скорость может достигать 15-20 м/с.