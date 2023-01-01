Новый год был спокойнее, но не без инцидентов: юноше оторвало петардой пальцы, были отравившиеся алкоголем

По словам представителя полиции Рамунаса Матониса, Новый год прошел без тяжких последствий – в течение ночи не было зафиксировано ни убийств, ни несчастных случаев со смертельным исходом. Однако, как сообщила Радио LRT представитель Вильнюсской службы скорой медицинской помощи Эгле Гавелене, травм избежать все же не удалось.

Р. Матонис говорит, что хотя в праздничную ночь звонков было больше, чем в обычный день, крупных несчастий удалось избежать.

«Радует, что убийств не было, что люди не погибли в дорожно-транспортных происшествиях. Обычный Новый год. Может, даже спокойнее в том плане, что с каждым годом уменьшается количество пострадавших от фейерверков. В семейно-дружеском кругу были случаи насилия и пострадавшие», - сказал он.

Вильнюс встретил Новый год / J. Stacevičius/LRT nuotr.

Литовским медикам приходилось оказывать экстренную помощь людям, отравившимся алкоголем, пострадавшим от драк и петард.

«У нас были случаи достаточно острых заболеваний, 94 несчастных случая. Было несколько случаев, связанных с петардами, – в основном, это были нетрезвые лица. Был случай, когда человеку оторвало пальцы, – насколько мне известно, это был юноша», – говорит Э. Гавелене.

В новогоднюю ночь в Литве вспыхнуло больше пожаров, чем обычно – с полуночи до 6 часов утра пожарные приняли 105 вызовов, выезжали почти на 80 пожаров.