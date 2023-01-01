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2023.01.01 11:09

В небе над Украиной в новогоднюю ночь сбиты 45 российских дронов

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DW 2023.01.01 11:09
Война России против Украины. Киев
Война России против Украины. Киев / AP nuotr.

В новогоднюю ночь в небе над Украиной были сбиты в общей сложности 45 беспилотных летательных аппаратов Shahed-131 и Shahed-136.

Такой показатель стал результатом боевой работы противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, подчеркнули в Киеве.

Уже в первые часы новогодней ночи Системы ПВО уничтожили над Киевом 23 воздушные цели. Такие данные привела администрация украинской столицы.

Вслед за Киевом воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Жители Киева сообщали о звуках взрывов. Обломки одной из уничтоженных ракет упали на автомобиль в Шевченковском районе Киева, сообщает городская администрация.

Глава Национальной полиции Киева Андрей Небитов опубликовал в своем "Фейсбуке" фотографию сбитого дрона с надписью на русском языке "С Новым Годом".

Сбитый российский дрон
Сбитый российский дрон / фото - аккаунт Андрея Небитого в Фейсбуке

По его словам, это один из беспилотников-камикадзе, сбитых над Киевом в новогоднюю ночь.

"Вот она, часть ночного поздравления от "братского народа" с Новым годом! – написал Небитов. – И это обломки не на фронте, где идут ожесточенные бои, а они тут, на спортивной площадке, где играют дети".

Украинские военные не уточняют, были ли сбиты все запущенные дроны, или же каким-то из них удалось долететь до цели. Военные уточняют, что 13 беспилотников были сбиты в 2022 году, а 32 - уже в 2023-м.

Российские силы обстреляли объект критической инфраструктуры в Херсонской области, заявил глава региональной военной администрации Ярослав Янушевич. Центр Херсона, микрорайон ХБК, а также поселки Белозерка, Камышаны и несколько других населенных пунктов остались без света, добавил Янушевич, отметив, что в ближайшее время энергетики приступят к ремонтным работам.

Украинским военным для продолжения освободительных операций необходимо дальнобойное вооружение, заявил в интервью изданию "Укринформ" заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. По его словам, в 2022 году Украина наносила успешные удары по складам боеприпасов российских войск с помощью РСЗО HIMARS, из-за чего военное руководство РФ "переместило подальше от линии соприкосновения свои запасы и пункты управления". Ввиду этого ВСУ необходимы боеприпасы, которые "позволят поражать важные объекты противника на большом расстоянии".

Война России против Украины. Киев
Сбитый российский дрон
# В мире# Война в Украине
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