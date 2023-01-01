В небе над Украиной в новогоднюю ночь сбиты 45 российских дронов

В новогоднюю ночь в небе над Украиной были сбиты в общей сложности 45 беспилотных летательных аппаратов Shahed-131 и Shahed-136.

Такой показатель стал результатом боевой работы противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, подчеркнули в Киеве.

Уже в первые часы новогодней ночи Системы ПВО уничтожили над Киевом 23 воздушные цели. Такие данные привела администрация украинской столицы.

💪🏻Силами ППО знищено вже 23 повітряні цілі. — КМВА (@kyivmva) January 1, 2023

Вслед за Киевом воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Жители Киева сообщали о звуках взрывов. Обломки одной из уничтоженных ракет упали на автомобиль в Шевченковском районе Киева, сообщает городская администрация.

Глава Национальной полиции Киева Андрей Небитов опубликовал в своем "Фейсбуке" фотографию сбитого дрона с надписью на русском языке "С Новым Годом".

Сбитый российский дрон / фото - аккаунт Андрея Небитого в Фейсбуке

По его словам, это один из беспилотников-камикадзе, сбитых над Киевом в новогоднюю ночь.

"Вот она, часть ночного поздравления от "братского народа" с Новым годом! – написал Небитов. – И это обломки не на фронте, где идут ожесточенные бои, а они тут, на спортивной площадке, где играют дети".

Украинские военные не уточняют, были ли сбиты все запущенные дроны, или же каким-то из них удалось долететь до цели. Военные уточняют, что 13 беспилотников были сбиты в 2022 году, а 32 - уже в 2023-м.

Российские силы обстреляли объект критической инфраструктуры в Херсонской области, заявил глава региональной военной администрации Ярослав Янушевич. Центр Херсона, микрорайон ХБК, а также поселки Белозерка, Камышаны и несколько других населенных пунктов остались без света, добавил Янушевич, отметив, что в ближайшее время энергетики приступят к ремонтным работам.

Украинским военным для продолжения освободительных операций необходимо дальнобойное вооружение, заявил в интервью изданию "Укринформ" заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. По его словам, в 2022 году Украина наносила успешные удары по складам боеприпасов российских войск с помощью РСЗО HIMARS, из-за чего военное руководство РФ "переместило подальше от линии соприкосновения свои запасы и пункты управления". Ввиду этого ВСУ необходимы боеприпасы, которые "позволят поражать важные объекты противника на большом расстоянии".