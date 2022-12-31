В Новом году президент и первая леди желают сохранить доброту и целеустремленность

Президент Литвы Гитанас Науседа и первая леди Диана Науседене поздравили литовский народ с Новым годом.
Представляем полный текст поздравления:
Дорогие жители Литвы,
прошедший год определенно не был простым. Мы выдержали серьезные испытания как в мире, так и у себя дома – в Литве. И я восхищаюсь вашим неиссякаемым состраданием, терпением и смелостью.
Я уверен, что мы сохраним доброту и решительность, которые закодированы в генах нашего народа.
Давайте дорожить друг другом и беречь друг друга. Пусть в ваших домах будет больше света, надежды и радости!
Счастливого Нового 2023 года!