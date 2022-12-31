Новогоднее поздравление президентской четы

Новости

2 ч. назад

В Новом году президент и первая леди желают сохранить доброту и целеустремленность

Ингрида Шимоните

Новости

8 ч. назад

«Пусть наступающий год будет значимым!» Премьер-министр поздравила русских жителей Литвы

Новогоднее поздравление Владимира Путина

Новости

10 ч. назад

Путин записал новогоднее обращение на фоне военных

Война России против Украины. Пуск ракеты "Калибр"

Новости

10 ч. назад

По Украине нанесён ракетный удар. В Киеве разрушения и жертвы

Виталий Кличко

Новости

11 ч. назад

Кличко: Сейчас не время критиковать Зеленского

Минск

Новости

12 ч. назад

Беларусь в 2022 году: политический кризис и репрессии

Алексей Резников

Новости

13 ч. назад

Министр обороны Украины обратился к россиянам: Скоро закроют границы

Жители Литвы помогают Украине

Новости

13 ч. назад

В Литве делают печи-буржуйки из автомобильных дисков, чтобы согреть Украину

Папа римский Бенедикт XVI в 2005 году

Новости

14 ч. назад

Умер Йозеф Ратцингер - папа римский на покое Бенедикт XVI

Ватные игрушки

Новости

14 ч. назад

Рукодельная сказка. Как самостоятельно изготовить ёлочные игрушки?

Рождественская открытка

Новости

14 ч. назад

В Морском музее экспонируется коллекция межвоенных рождественских открыток Людаса Мажилиса ​​

Война России против Украины

Новости

15 ч. назад

Бельгийцы в шоке: их песня помогает украинцам выжить, и как!

Владимир Зеленский

Новости

15 ч. назад

Зеленский: ПВО Украины стала сильнее, чем когда-либо

Владимир Путин и Си Цзиньпин

Новости

16 ч. назад

Путин пригласил Си в Россию обсудить военное сотрудничество

Война России против Украины

Новости

16 ч. назад

В Киеве назвали число находящихся в плену украинских солдат

Российские военнослужащие

Новости

17 ч. назад

Astra: Пять российских офицеров исчезли после отказа воевать в Украине

Новости

2023.01.01 00:25

В Новом году президент и первая леди желают сохранить доброту и целеустремленность

LRT.lt
LRT.lt 2023.01.01 00:25
Новогоднее поздравление президентской четы
Новогоднее поздравление президентской четы / стоп-кадр

Президент Литвы Гитанас Науседа и первая леди Диана Науседене поздравили литовский народ с Новым годом.

Представляем полный текст поздравления:

Дорогие жители Литвы,

прошедший год определенно не был простым. Мы выдержали серьезные испытания как в мире, так и у себя дома – в Литве. И я восхищаюсь вашим неиссякаемым состраданием, терпением и смелостью.

Я уверен, что мы сохраним доброту и решительность, которые закодированы в генах нашего народа.

Давайте дорожить друг другом и беречь друг друга. Пусть в ваших домах будет больше света, надежды и радости!

Счастливого Нового 2023 года!

# Рождество и Новый год в Литве
Ингрида Шимоните
8 ч. назад

«Пусть наступающий год будет значимым!» Премьер-министр поздравила русских жителей Литвы

Новогоднее поздравление Владимира Путина
10 ч. назад

Путин записал новогоднее обращение на фоне военных

Война России против Украины. Пуск ракеты "Калибр"
11 ч. назад

По Украине нанесён ракетный удар. В Киеве разрушения и жертвы

Виталий Кличко
11 ч. назад

Кличко: Сейчас не время критиковать Зеленского

Минск
12 ч. назад

Беларусь в 2022 году: политический кризис и репрессии

Алексей Резников
13 ч. назад

Министр обороны Украины обратился к россиянам: Скоро закроют границы

Видео
Жители Литвы помогают Украине
13 ч. назад

В Литве делают печи-буржуйки из автомобильных дисков, чтобы согреть Украину

Папа римский Бенедикт XVI в 2005 году
14 ч. назад

Умер Йозеф Ратцингер - папа римский на покое Бенедикт XVI

Ватные игрушки
15
14 ч. назад

Рукодельная сказка. Как самостоятельно изготовить ёлочные игрушки?

15
Рождественская открытка
14 ч. назад

В Морском музее экспонируется коллекция межвоенных рождественских открыток Людаса Мажилиса ​​

Новогоднее поздравление Владимира Путина
2022.12.31 15:46

Путин записал новогоднее обращение на фоне военных

Жители Литвы помогают Украине
2022.12.31 13:00

В Литве делают печи-буржуйки из автомобильных дисков, чтобы согреть Украину

Ингрида Шимоните
2022.12.31 18:20

«Пусть наступающий год будет значимым!» Премьер-министр поздравила русских жителей Литвы

Алексей Резников
2022.12.31 13:31

Министр обороны Украины обратился к россиянам: Скоро закроют границы

Видео
Война России против Украины
2022.12.31 11:25

Бельгийцы в шоке: их песня помогает украинцам выжить, и как!

Война России против Украины. Пуск ракеты "Калибр"
2022.12.31 15:40

По Украине нанесён ракетный удар. В Киеве разрушения и жертвы

Папа римский Бенедикт XVI в 2005 году
2022.12.31 12:10

Умер Йозеф Ратцингер - папа римский на покое Бенедикт XVI

Российские военнослужащие
2022.12.31 09:35

Astra: Пять российских офицеров исчезли после отказа воевать в Украине

Война России против Украины
2022.12.31 09:55

В Киеве назвали число находящихся в плену украинских солдат

Виталий Кличко
2022.12.31 15:00

Кличко: Сейчас не время критиковать Зеленского