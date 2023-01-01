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2023.01.01 10:15

В министерстве окружающей среды экспонируются конфискованные чучела животных

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BNS 2023.01.01 10:15
В министерстве окружающей среды экспонируются конфискованные чучела животных
В министерстве окружающей среды экспонируются конфискованные чучела животных / Aplinkso ministerijos nuotr.

В столичном помещении министерства окружающей среды организована выставка чучел конфискованных животных и изделий из этих животных.

Экспонаты были привезены из каунасского Зоологического музея имени Тадаса Иванаускаса, сообщили в министерстве.

Ранее они были конфискованы литовскими таможенниками или изъяты из торговли природоохранниками.

«Все еще есть случаи провоза через литовскую границу сувенирных настоев, галантерейных изделий из кожи рептилий, фармацевтических препаратов, изделий из костей и шкур животных, раковин, кораллов, чучел животных или их частей. Все это – незаконная продукция, которая изымается у населения», – говорится в сообщении.

По словам Рамунаса Григониса, директора каунасского Зоологического музея имени Тадаса Иванаускаса, конфискация незаконных трофеев – это непрерывный процесс, который начался почти десять лет назад.

«Благодаря таможенникам и природоохранникам эта инициатива осуществляется оперативно и эффективно, и таким образом коллекция нелегальной продукции постоянно пополняется», – отметил он.

Торговля, импорт или экспорт видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, а также их органов или частей регулируется Конвенцией о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

В списке животных и растений, охраняемых данной Конвенцией, – более 38 тысяч разновидностей.

Литва стала полноправным членом Конвенции в 2002 году.

# Литва
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