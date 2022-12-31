Зеленский: ПВО Украины стала сильнее, чем когда-либо

Россия продолжает обстрелы украинских городов. На этом фоне Путин и Си Цзиньпин заявили о намерении укреплять двустороннее сотрудничество.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что Украина продолжает выдерживать и отражать волны российских воздушных атак, и что украинская ПВО стала «сильнее, чем когда-либо».

«В новом году ПВО Украины станет еще сильнее, еще эффективнее», – добавил он.

Зеленский отметил, что украинская ПВО «может стать самой мощной в Европе», и это будет гарантировать безопасность «не только нашему государству, но и всему континенту».

На прошлой неделе США объявили о выделении почти 2 миллиардов долларов дополнительной военной помощи, включая ЗРК Patriot, которые обеспечивают защиту от атак самолетов, крылатых и баллистических ракет.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены альянса поставить Украине больше оружия.

«Я призываю союзников предпринять дополнительные действия. В интересах нашей безопасности нужно, чтобы Украина победила, а [президент России Владимир] Путин не победил», – заявил Столтенберг германскому информационному агентству DPA в пятницу.

По словам Столтенберга, потребность в боеприпасах и запасных частях «огромна». Он заявил DPA, что военная поддержка Украины – это самый быстрый путь к миру, сообщило агентство Reuters.

«Мы знаем, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Вероятно, и эта война тоже. Но мы знаем, что то, чего Украина хочет достичь в ходе этих переговоров, неразрывно связано с военной ситуацией», – сказал он.

Россия продолжает обстрелы

Россия обстреляла украинские города вдоль всей линии фронта с севера на юг, сообщили представители украинских властей в пятницу, через день после того, как Москва выпустила десятки ракет в ходе очередной атаки на критическую инфраструктуру.

В вечернем сообщении в пятницу Генеральный штаб ВСУ заявил, что российские силы пытались продвинуться в районе Бахмута и Авдеевки на востоке страны, обстреляв несколько городов и сел, а также нанеся артиллерийские удары на западе Донецкой области, в том числе по городу Угледару.

Зеленский заявил, что украинские войска удерживают позиции в Донбассе.

«Есть и такие участки, где мы постепенно продвигаемся», – отметил он.

В сообщении украинского генштаба говорится, что российские силы обстреляли несколько городов вблизи Купянска в Харьковской области, который был возвращен под контроль Украины в сентябре, а также населенные пункты в Луганской области, где украинские силы надеются продвинуться вперед после успехов, достигнутых за последние недели.

Районы Запорожской области также подверглись интенсивному российскому обстрелу, включая прифронтовой город Гуляйполе. Кроме того, обстрелу подвергся район контролируемого Украиной города Никополя, расположенного на противоположной стороне Каховского водохранилища от Запорожской АЭС, контролируемой Россией.

На южном фронте Россия нанесла новые удары по инфраструктуре в городе Херсоне, из которого российские войска ушли в ноябре, и в Качкаровке, расположенной севернее, на западном берегу Днепра.

Сирены воздушной тревоги сработали в ночь на пятницу в Киеве. Агентство Reuters сообщило о нескольких взрывах и работе зенитной артиллерии к югу от города. Официальные лица сообщили, что российские силы запустили 16 беспилотников «Шахид» иранского производства.

Украинские военные заявили, что все беспилотники были уничтожены. Семь из них были нацелены на Киев, где было повреждено административное здание, сообщил мэр Виталий Кличко.

Путин и Си Цзиньпин углубляют сотрудничество

На этом фоне президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу пообещали укреплять двустороннее сотрудничество. В своих заявлениях перед началом переговоров, проходивших по видеосвязи, они приветствовали укрепление отношений между Москвой и Пекином на фоне усиления «геополитической напряженности» и «сложной международной обстановки», как они выразились.

США выразили озабоченность по поводу сближения России и Китая.

«Мы внимательно следим за деятельностью Пекина, – заявил представитель Госдепартамента. – Пекин заявляет о своей нейтральности, но его поведение указывает на то, что он по-прежнему инвестирует в тесные связи с Россией».

Американские официальные лица неоднократно заявляли, что пока не видели, чтобы Пекин оказывал материальную поддержку России в ее вторжении в Украину, что может стать поводом для введения санкций против Китая.

"Голос Америки"